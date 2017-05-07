Проезд, парковка и обеды: все партии в Риге обещают бесплатные блага избирателям

 

Фото: flickr.com/ulterior epicure

Все партии в Риге обещают бесплатные блага избирателям, к такому выводу пришла передача Латвийского телевидения «de facto», проанализировав заявленные программы всех партий. Передача обобщила информацию всех партий, за которые на данный момент свои голоса обещают отдать как минимум 2% проживающих в Риге.

Ключевое слово в предложении всех партий – бесплатно. Чаще всего политики обещают БЕСПЛАТНЫЙ транспорт. Отличается лишь группа общества, для которой проезд будет бесплатным. Новая консервативная партия обеспечит БЕСПЛАТНЫЙ проезд всем, «Единство» - лицам в служебной форме, Национальное объединение – рижским школьникам, которые едут на поезде, в свою очередь Союз «зелёных» и крестьян – пенсионерам.

«Общественный транспорт для всех пенсионеров Латвии – бесплатно! Рига – столица Латвии. Эти люди едут в Ригу, посещают культурные мероприятия, едут в гости к своим внукам, детям – они также тратят в Риге свои деньги и оставляют средства», - причины объясняет кандидат на должность мэра Риги от СЗК Арманд Краузе.

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Также политики с удовольствием обещают БЕСПЛАТНЫЕ обеды в детских садах и БЕСПЛАТНОЕ обучение для отличников. Чаще всего БЕСПЛАТНЫЕ блага обещают «Согласие» и «Честь служить Риге», а также «Единство». Например, находящиеся у власти стараются завоевать сердца избирателей обещанием БЕСПЛАТНОЙ парковки в микрорайонах, в свою очередь «Единство» - БЕСПЛАТНЫМИ полисами страхования здоровья для пенсионеров. «Популизм – это когда обещаешь то, что действительно не можешь исполнить, но посчитав, я бы даже сказал, что много в чем я был скромен в программе», - отмечает кандидат на пост мэра Риги от «Единства» Вилнис Кирсис.

Однако помимо новых, есть и не выполненные обещания. Например, Национальное объединение обещает решить ситуацию с принудительной арендой земли. Но националисты могли сделать это ранее. Длительное время в их управлении находится Министерство юстиции. В свою очередь, объединение «Согласие» и «Честь служить Риге» на этих выборах обещает то же самое, что и на прошлых – ремонт улиц. «Оказалось, что, учитывая процесс согласования, особенно там, где с частными землями, нам это не удалось.

Если хотите нас покритиковать, пожалуйста, относительно этого вопроса можете смело критиковать, но я обещаю, что в течение следующих четырех лет, мы побываем в каждом дворе», - оправдывается вице-мэр Риги Андрис Америкс («ЧСР»). И кандидат в мэрии Риги от Национально объединения Байба Брока считает, что сделано все, чтобы выполнить обещание: «То, что мы обещали, мы выполнили, но есть обстоятельства, почему возникают новые нюансы, которые необходимо продолжать и делать. В жизни так будет всегда, жизненная ситуация показывает те аспекты, где еще необходимо работать».

Однако неспособность выполнить обещания, не удерживает от желания обещать. Чаще всего в программах выражена решимость отремонтировать улицы столицы.

Практически также часто внимания удостаивается домоуправление – «Ригас наму парвалдниекс» (Rīgas namu pārvaldnieks). Также выражается желание сократить коррупцию в самоуправлении и сделать принятие решений более открытым. «За многими тайнами скрывается преступление. Поэтому мы хотим сделать открытыми все эти сделки в любой сфере – в строительстве детских садов, в сфере общественного транспорта и т.д. Окажется, что у Риги очень много денег, только они уходят, утекают», - уверена кандидат на должность мэра Риги Юта Стрике («НКП»).

Похожего мнения придерживается и кандидат в мэры Риги от ЛОР и РЛ Мартиньш Бондарс: «Если сметы увеличивают в три, четыре раза на такие работы, где люди говорят, как такое возможно, с этой проблемой нужно разобраться немедленно». В свою очередь кандидат на должность мэра Риги от «Кому принадлежит государство» Атис Закатистов уверен, что «самоуправление со временем должно вообще уйти из предпринимательской деятельности и не должно мешаться на рынке. У самоуправления две обязанности – взимать и распределять, там нет места обязанности зарабатывать».


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