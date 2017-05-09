Берзиньш: налоговая реформа одной рукой дает, другой отнимает

Экс-президент Андрис Берзиньш
 

Экс-президент Андрис Берзиньш. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Планируемая правительством налоговая реформа одной рукой дает, а другой отнимает, причем еще больше. С таким заявлением в интервью «Неаткарига Рита Авизе» выступил экс-президент Латвии Андрис Берзиньш, который баллотируется в Рижскую думу по списку Союза «зеленых» и крестьян, сообщает агентство ЛЕТА.

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По его словам, «Единство» пытается поднять свой политический рейтинг сопротивлением налоговой реформе. Однако сам он ее считает «несколько странной», так как продолжение пересмотра расходов госбюджета было бы важнее.

Берзиньш отметил, что ни в одной развитой стране мира не проводится всеобъемлющая налоговая реформа. Налоги приспосабливаются к конкретной ситуации и решают конкретные проблемы, а не «создают все новые потрясения», сказал он.

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К примеру, в Латвии цены на электричество на 25%, чем в Эстонии. «Вот, решайте эту проблему! какой смысл в реформе, если не говорить о том, как финансировать медицину и образование? Смысл реформировать есть только тогда, когда что-то решается. А эта реформа одной рукой дает, другой отнимает то же самое и даже еще больше. Это уже, извините, жульничество», - считает Берзиньш.

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