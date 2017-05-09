Элитные рестораны Латвии платят совсем не элитные зарплаты

После проверки размера социальных взносов и числа работников оказалось, что средний уровень зарплат в большей части самых элитных ресторанов Латвии не достигает отметки в 500 евро в месяц на бумаге, а, к примеру, в ресторане «Riviera» не достигает даже уровня минимальной зарплаты.

Ресторан «Vincents» по размеру средних социальных выплат на одного сотрудника находится среди лидеров топа, на втором месте. «Bibliotēka Nr.1», находящаяся в топе гурманов на втором месте, по социальным выплатам лишь на десятой позиции, а «Restorāns 3» - на последней.

126 евро - минимальный социальный взнос за одного сотрудника в месяц, если в 2016 году он работал за минимальную зарплату - 370 евро. Еще одна граница - это 170 евро, которая указывает на зарплату в размере 500 евро в месяц.

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В 4 из 18 проанализированных передачей ресторанах зарплаты сравнительно высоки, но в остальных они куда ниже. В двух ресторанах поварам платят 225 и 286 евро в месяц, в других - средняя зарплата поваров составляет от 368 до 442 евро в месяц, официально, на бумаге.

Возможно, на бизнес влияет и сезон, и в летнем ресторане, когда гостей больше, нанимают еще работников, которые в годовом разрезе рассматриваются, но полный год не работают. Поэтому команда передачи попросила у Службы госдоходов данные именно по социальным взносам за сотрудников, заплаченным в июне прошлого года, но картина существенно не изменилась. В семи ресторанах размер социальных выплат был ниже минимальной зарплаты, и только в семи превышал рубеж в 500 евро, выше 700 евро он был лишь в четырех.

В «Valtera restorāns» размер социальных взносов за сотрудника в месяц составлял всего 106 евро в месяц, ниже «минималки». Владелец ресторана и шеф-повар Валтерс Зирзиньш пояснил, что зарплаты небольшие, так как не все работают на полную ставку, и у многих сотрудников есть и другая работа, также многие уходят, приходится искать других.