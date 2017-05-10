Посол России: Я чувствую себя в Латвии, как дома

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов
 

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов. Фото: Ieva Makare / LETA

Новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов в эфире радио Baltkom рассказал о санкциях, о своем назначении, о ситуации на Украине и о многом другом.

Ведущая напомнила, что назначение посла ждали в Латвии настороженно.

«Послы вообще много знают. И до приезда, и по приезду. Я многое узнал о себе еще до приезда в Латвию», - заявил Лукьянов.

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«Что для Вас Рига? Она чужой город или уже близкий», - спросила у посла ведущая.

"В Латвии есть такая милая традиция - подходить на улице и задавать вопросы. И однажды, как потом выяснилось, это был журналист, у меня уже спросили: "Как я себя чувствую в Латвии?" и я ответил, что чувствую себя, как дома. Вы бы видели, что потом началось...

Посол затронул тему санкций.

«Я читал, что производители молока в Латвии уже налаживают торговлю с Китаем и с государствами Персидского залива. Это словно правой рукой чесать левое ухо. Я имею в виду взаимные российско-латвийские процессы», - отметил Лукьянов.

Он подчеркнул, что намного выгоднее было бы для обеих стран взаимодействовать напрямую. Это бы положительно сказалось и на наших бюджетах, и было бы предпочтительнее нашим гражданам - потребителям продукции.

«Но раз санкции никто не отменяет, мы просить об их отмене не будем, и отменять свои в одностороннем порядке тоже не станем», - дополнил посол.

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