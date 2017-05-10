Глава Пентагона обещает позаботиться об обороне Балтии, но дислокацию «Patriot» не комментирует

Находящийся в Литве с визитом министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США готовы дислоцировать оборонные системы в Балтийских странах для сдерживания России, но пока публично не прокомментировал возможности дислокации противоракетного комплекса дальнего действия «Patriot».

«Мы будем дислоцировать только оборонные системы, чтобы обеспечить определенное уважение суверенитета», - заявил Мэттис на пресс-конференции в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что мощности НАТО в Восточной Европе носят исключительно оборонительный характер, а наращивание российского боевого потенциала в регионе назвал дестабилизирующим фактором.

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«Мы доставим те системы, которые, по нашему мнению, требуются. Но любое укрепление боевого потенциала России в регионе, когда они и все мы знаем, что наша деятельность в Литве или других демократических странах не представляет никакой угрозы, является дестабилизирующим», - сказал секретарь.





































































































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Противовоздушная и противоракетная оборона (ПРО) в Балтийских странах является одним из слабых мест в военном смысле. Некоторые должностные лица считают, что реагируя на военную активность России в регионе союзники НАТО могли бы дислоцировать противоракетные системы большой дальности «Patriot», которые могут сбивать самолеты и баллистические ракеты.

Сотрудники сферы обороны утверждают, что системы ПРО в Балтийских странах НАТО мог бы усилить во время предстоящих осенью крупномасштабных учений России и Белоруссии «Запад».

Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что Балтийским странам требуются дополнительные меры защиты, но конкретных деталей также не представила. Она отметила, что все решения принимаются на общих консультациях. Глава государства также призвала ускорить процесс принятия решений внутри НАТО.







































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Визитом Мэттиса новая администрация Соединенных Штатов стремится продемонстрировать свои обязательства в сфере безопасности Балтийских стран на фоне беспокойства по поводу внешней политики России. В среду он вместе с министрами обороны трех Балтийских стран посетит дислоцированных в Пабраде (под Вильнюсом) военных США и НАТО.

Реагируя на вторжение России в Украине, НАТО в этом году дислоцирует по международному батальону численностью около тысячи военных в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. В рамках отдельной операции в регионе также дислоцирована бригада США.

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