Ринкевич: оборонные расходов стран НАТО - это значимо для Латвии

В интересах Латвии, чтобы на предстоящем 25 мая саммите НАТО в Брюсселе вопрос расходов на оборону еще раз был выделен как очень существенный, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Единодушие европейских и североамериканских союзников в том, что обороноспособность нужно укреплять, очень существенно, и оно должно соответствовать возможностям 21-го века, включая и кибербезопасность.

После высказываний президента США Дональда Трампа, госсекретаря Рекса Тиллерсона и министра обороны Джеймса Мэтиса

Ринкевич уверен, что оснований сомневаться нет, и переговоры будут конструктивными и плодотворными.

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Повестка дня саммита еще готовится, но уже ясно, что на нем будут обсуждаться расходы стран НАТО на оборону, ситуация на Украине, меры безопасности на восточном фланге НАТО и ситуация в Сирии, сказал Ринкевич.

Участие в саммите станет первой зарубежной поездкой Трампа на посту президента США.

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