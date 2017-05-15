В июне может смениться посол Великобритании в Латвии

В начале июня в Латвию может прибыть новый посол Великобритании, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.
В настоящее время обязанности посла Великобритании исполняет Сара Коули, а имя нового посла пока не известно, но его приезд ожидается уже в начале следующего месяца, сказали в МИД.
Сейчас в обычном протокольном порядке проходят прощальные визиты Коули,
и в среду, 17 мая, она прибудет в Рижский замок, чтобы попрощаться с президентом Раймондом Вейонисом.
Коули была послом Великобритании в Латвии с 21 мая 2013 года.