В июне может смениться посол Великобритании в Латвии

Посол Великобритании в Латвии Сара Коули
 

Посол Великобритании в Латвии Сара Коули. Фото: Ieva Čīka / LETA

В начале июня в Латвию может прибыть новый посол Великобритании, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел.

В настоящее время обязанности посла Великобритании исполняет Сара Коули, а имя нового посла пока не известно, но его приезд ожидается уже в начале следующего месяца, сказали в МИД.

Сейчас в обычном протокольном порядке проходят прощальные визиты Коули,

и в среду, 17 мая, она прибудет в Рижский замок, чтобы попрощаться с президентом Раймондом Вейонисом.

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Коули была послом Великобритании в Латвии с 21 мая 2013 года.


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