Решение об отказе в доступе к гостайне можно будет обжаловано в суде

Решение об аннулировании и отказе в доступе к государственной тайне может быть обжаловано в суде, договорилась рабочая группа, рассматривающая соответствующие поправки.

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Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве юстиции, группа продолжит работу, потому что нужно еще обсудить отдельные вопросы,.

Группа пересмотрела термины закона о государственной тайне - выдача специального разрешения, невыдача, аннулирование, непродление срока или снижение категории - и приняла решение уменьшить количество этих терминов.

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Группа постановила, что в законах нужно предусмотреть срок, в течение которого может быть пересмотрено аннулирование специального разрешения. Срок может зависеть от критериев, предусмотренных законом о гостайне, например, если человек осужден за умышленное преступление или есть основания сомневаться в его способности сохранить государственную тайну.

Повторная выдача доступа к гостайне возможна, когда устранены обстоятельства, которые стали основанием для аннулирования специального разрешения или же выяснилось, что в момент решения аннулировать доступ к гостайне таких обстоятельств не существовало.

На первом заседании группа постановила, что в доступе к гостайне не может быть отказано навсегда.

В рабочую группу входят генеральный прокурор Эрик Калнмейерс, директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис, начальник Полиции безопасности Нормунд Межвиетс, представители правоохранительных органов, Минюста и МВД.

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