Урбанович: результат списка Ушакова будет лучше, чем 4 года назад

На предстоящих муниципальных выборах список мэра Риги Нила Ушакова («Согласие») получит больше голосов, чем четыре года назад, считает лидер парламентской фракции «Согласия» Янис Урбанович.
Как политик заявил в интервью газете «Diena», ничто не свидетельствует о том, что «Согласие» получит меньше голосов. Также ничто не указывает на то, что скандалы с закупкой «нановоды» и ремонтом улицы Барона значительно уменьшат поддержку избирателей.
Важнее этого деятельность нынешней коалиции Рижской думы, которая убеждает избирателей голосовать за тандем Ушакова и Андриса Америкса («Честь служить Риге»), считает Урбанович.
«Вся эта возня языковой инспекции и политика Шадурскиса по уничижению удаленных школ породили большую тягу, чем могло бы добиться в Риге само «Согласие» вместе с Нилом», - сказал он.
На выборах 2013 года за список «Центра Согласия» и партии «Честь служить Риге» проголосовали 58,54% избирателей, что позволило объединению получить в столичной думе 39 мест.Еще по этой теме