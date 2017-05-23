Что происходит в Иране и чем это нам всем грозит?

На прошлой неделе в Иране прошли президентские выборы: избирательные участки в пятницу работали до полуночи. А уже в субботу перед полуденной молитвой действующий президент Хасан Роухани был объявлен избранным. А в воскресенье президент США Дональд Трамп, находясь в Саудовской Аравии со своим первым зарубежным визитом, назвал Иран ключевым спонсором терроризма. Действительно ли судьбы мира в наши дни решаются на Ближнем Востоке?

Иран, Саудовская Аравия и Израиль в эти дни оказалась в центре внимания, и поводов много. Чего только не пишут о них мировые СМИ о визите в регион президента Дональда Трампа!.. И в каких только жанрах не препарируют ближневосточный клубок проблем: новости и комментарии, комиксы и приколы. Главная тема, конечно же, мирное урегулирование и перспективы борьбы с терроризмом. Используя различные источники, русский TVNET пытался разобраться: что вообще происходит?

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США своим стратегическим партнером сделала Саудовскую Аравию, Россия пытается дружить с Исламской республикой Иран. И чем это противостояние грозит всем остальным?

Ведь трудно предположить, что сроки первого зарубежного визита Дональда Трампа на Ближний Восток, совпавшие с объявлением итогов выборов в Иране, это всего лишь совпадение. Действующий американский президент прибыл в том числе и на арабо-американский саммит, в котором - по данным Reuter участвовали представители 55 арабских стран.

Представителей Ирана, разумеется, на саммите не было. Ближневосточных друзей России - не было тем более. Интересно, что президенты Азербайджана и Казахстана, наряду с были.

Именно на Иран США и союзники американской политики на Ближнем Востоке пытаются возложить ответственность на нестабильность в регионе. По мнению президента США, хуже Ирана только режим Башара Асада в Сирии, который «совершил немыслимые преступления» именно при поддержке Ирана.

Ведь в своем воскресном заявлении президент Трамп прямо назвал Иран ключевым спонсором терроризма, заявив, что «Иран поставляет оружие и тренирует боевиков, которые распространяют разрушение и хаос. Иранский режим несет ответственность за нестабильность, с которой столкнулся регион: в Ливане, Ираке, Йемене и, очевидно, в Сирии» - так процитировало слова президента по-русски ИТАР-ТАСС.

А министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не просто - как это положено дипломату - официальным слогом подверг критике президента США Дональда Трампа. Он еще и съязвил в своем Твиттере, что, мол, громкие заявления американского президента могут и не отражать внешнеполитической позиции США. Мол, цель их, скорее, сугубо прагматичная: выкачать из Саудовской Аравии 480 млрд. долларов.

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Ведь в ходе своего визита в Эр-Рияде Дональд Трамп и договорился с Саудовской Аравией о крупных военных поставках, которые подразумевают продажу американского оружия на миллиарды долларов. Правда, пока что в СМИ - в информации об уже достигнутых соглашениях - фигурирую цифры в разы меньшие. Но процесс пошел и

мирное урегулирование на Ближнем Востоке даст военно-промышленному комплексу США неплохо заработать на поставках военной техники.





С выборами в Иране все, вроде бы, ясно: реформаторы одержали победу над консерваторами. Страна проголосовала за продолжение реформ, причем президенту Хасану Роухани, набравшему более 50 процентов голосов, даже второй тур не потребовался для победы на нынешних выборах. Кстати, реформаты победили консерваторов и и на выборах в столичное самоуправление, проходивших в тот самый день.

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Неудивительно: президент Роухани обещал заключить «ядерное соглашение» с Западом и сумел сдержать слово. И санкции с Ирана были частично сняты. Вот только президент в Иране - второй человек во власти. Первый - и главный, принимающий важнейшие решения - Верховный лидер страны Али Хаменеи, который у власти уже тридцать лет. Кстати, считается, что одного из главных соперников избранного президента, по слухам, готовят ему в преемники...

Первый зарубежный визит Дональда Трампа в должности президента продемонстрировал приоритеты американской внешней политики.

И это не только борьба с терроризмом, как главной угрозой национальной безопасности США. Но и приоритетное значение ближневосточного региона. Президент Трамп во время этого визита не перестает удивлять, делая то, чего прежде никто не делал.

Из Саудовской Аравии он прямым рейсом Air Force One прилетел в Израиль. А ведь между странами даже нет дипломатических отношений. Но самолету с Трампом на борту приземлиться в международном аэропорту имени Бен-Гуриона это не помешало. Дональд Трамп стал первым американским президентом, в этой должности посетившим Стену Плача. И он еще не раз удивит мир в ходе этого визита.

Кстати, до Европы в девятидневной зарубежной поездке американского президента, черед дойдет в последнюю очередь... Ближний Восток для американской внешней политики сейчас явно важнее.















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