«Согласию» не удалось через суд добиться перераспределения депутатских мандатов в Сейме

Верховный суд отклонил сегодня иск оппозиционной партии «Согласие» о перераспределении мандатов депутатов Сейма после случаев подкупа избирателей на парламентских выборах, сообщил агентству ЛЕТА депутат Андрей Элксниньш.

Полный текст постановления суда будет доступен 12 июня.

«Верховный суд сохранил [депутату Дзинтарсу] Закису мандат депутата. Поздравляю «Единство» с таким решением и с таким «кадром» в своих рядах», - написал Элксниньш в твиттере.

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Представитель «Единства» адвокат Лаурис Лея допускает, что обращение «Согласия» в суд связано с приближением муниципальных выборов. Неясно, что хотело добиться «Согласие» этим иском, сказал адвокат.

Партия обжаловала решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) не перераспределять мандаты после очередных судебных приговоров о подкупе избирателей. По мнению «Согласия», многочисленные нарушения должны были стать основанием для того, чтобы суд поручил ЦИК аннулировать все поданные за «Единство» и депутата Закиса голоса на отдельных избирательных участках.

До сих пор суды по рассмотренным уголовным делам о подкупе на выборах выявили 66 подкупленных избирателей, а для перераспределения мандатов между кандидатскими списками необходимо по крайней мере 78.