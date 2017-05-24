Выборы 2017: Что обещают все претенденты на пост мэра Риги?

Совсем скоро муниципальные выборы, а многие всё ещё не определились, за кого отдать свой голос. Мы перечитали предвыборные программы всех партий и составили список самых главных обещаний каждого из претендентов на пост мэра Риги. Возможно, это поможет принять окончательное решение многим рижанам. Но помните, иногда обещания остаются лишь обещаниями!
Все партии расположены согласно номеру избирательного списка.
Фото: LETA
Фото: LETA1. Обещания Мартиньша Бондарса и его партии (Latvijas Reģionu Apvienība, «Latvijas attīstībai»)
- Ремонт рижских улиц;
- Запуск новых трамвайных линий в микрорайонах;
- Ликвидация очередей в детские сады;
- Реорганизация Rīgas namu pārvaldnieks;
- Делегирование общественным организациям отдельных муниципальных функций;
- Привлечение в Ригу инвесторов;
- Покрытие платы за обучение студентам-отличникам;
- Cтроительство концертного зала, музея искусства, новой эстрады.
Фото: LETA
Фото: LETA2. Обещания Нила Ушакова и его партии («Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija, Partija «Gods kalpot Rīgai»)
- Продолжить все ранее начатые программы;
- Бесплатное питание во всех детских садах и для учащихся 10−12-х классов школ;
- Ремонты улиц и строительство новых объектов будут главным приоритетом бюджета;
- Открытие муниципальных аптек;
- Многоквартирные дома, которые создадут общества собственников квартир, получат софинансирование в объеме 50% от самоуправления на все ремонтные работы.
Фото: LETA
Фото: LETA3. Обещания Юриса Журавлёва и его партии (Vislatvijas Sociāldemokrātu kustība «Par neatkarīgu Latviju!»)
- Право на бесплатное образование, медицинское обслуживание, общественный транспорт;
- Использование на уровне самоуправлений официальных языков ООН;
- Восстановление равенства в отношении к средствам производство, права на труд и адекватное вознаграждение.
Фото: LETA
Фото: LETA4. Обещания Атиса Закатистова и его партии (Politiskā partija «KPV LV»)
- Установка камер наблюдения в криминальных районах Риги;
- Улучшение системы городского освещения;
- Поддержка иновативной, «зелёной» экономики;
- Поддержка пожилых людей и людей с инвалидностью;
- Приобретенение спортивного инвентаря дла школ и спортивных секций;
- Система доплат педагогам из бюджета самоуправлений.
Фото: LETA
Фото: LETA5. Обещания Байбы Броки и её партии (Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK»)
- Переход учебных заведений на латышский язык обучения;
- Cоздание нового концертного зала, музыкального театра;
- Отмена празднования негосударственных праздников в Парке победы;
- Увеличение зарплат дошкольным педагогам и персоналу детских садов;
- Увеличение пособия на рождение ребёнка;
- Уменьшение налога на недвижимость;
- Уменьшить поток транспорта в центре города;
- Поддержка науки и предпринимательства.
Фото: LETA
Фото: LETA6. Обещания Игоря Мельникова и его партии (Eiroskeptiķu Rīcības partija)
- Введение ежегодной профессиональной аттестации для сотрудников муниципальных структур;
- Создание Общественного совета;
- Введение права на досрочную пенсию по выслуге лет для учителей, преподавателей вузов и колледжей, воспитателей детских дошкольных учреждений;
- Улучшение предпринимательской среды;
- Сокращение аппарата самоуправления и муниципальных структур.
Фото: LETA
Фото: LETA7. Обещания Вилниса Кирсиса и его партии (Partija «VIENOTĪBA»)
- Ликвидировать очереди в детские сады;
- Смена руководителей Rīgas namu pārvaldnieks;
- Уменьшение стоимости проезда до 60 евроцентов;
- Ремонт дорог, а особенно - внутренних дворов;
- Создание бюджета без дефицита;
- Уменьшение налога на недвижимость, введение необлагаемого минимума на единственное жильё.
Фото: LETA
Фото: LETA8. Обещания Дианы Новицкой и её партии (No sirds Latvijai)
- Скидка по налогу на недвижимость на единственное жильё и для пенсионеров;
- Перепланировка улиц и создание парковок у главных магистралей;
- Развитие парков, садов, лесов;
- Бесплатное питание для детей в детских садах;
- Бесплатная доставка малообеспеченных и одиноких пенсионеров из больницы домой;
- Ревизия работы самоуправления.
Фото: LETA
Фото: LETA9. Обещания Арманда Краузе и его партии (Zaļo un Zemnieku savienība)
- Увеличение зарлат и престижа профессии педагогов;
- Ликвидация очередей в детские сады;
- Программа стипендий для отличников, талантливой молодежи и молодых людей с особыми нуждами и из нуждающихся семей;
- Сокращение очереди на муниципальное жилье и строительство новых муниципальных домов;
- Развитие детских игровых и спортивных площадок;
- Ревизия Rīgas Satiksme;
- Уменьшение количества автомобилей в городе;
- Увеличение привлекательности Риги для инвесторов и предпринимателей.
Фото: LETA
Фото: LETA10. Обещания Нормунда Вилнитиса и его партии (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija)
- Поддержка малых и средних предприятий;
- Прибыль A/S Rīgas siltums будет потрачена на улучшение инфраструктуры;
- Улучшение деградирующей среды, которая влияет на здоровье горожан;
- Реновация зданий медицинских учреждений;
- Пособия и поддержка многодетных семей.
Фото: LETA
Фото: LETA11. Обещания Юты Стрике и её партии (Jaunā konservatīvā partija)
- Ликвидация коррупции;
- Бесплатный общественный транспорт;
- Ухоженная и безопасная городская среда;
- Создание благоприятной среды для инвесторов;
- Льготы по налогу на недвижимость.
Напоминаем, в субботу, 3 июня 2017 года, в Латвии состоятся выборы в городские и краевые думы.
Все, что нужно знать о выборах, можно прочитать здесь:
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