Выборы 2017: Что обещают все претенденты на пост мэра Риги?

Коллаж Русского TVNET. Фото: LETA

Совсем скоро муниципальные выборы, а многие всё ещё не определились, за кого отдать свой голос. Мы перечитали предвыборные программы всех партий и составили список самых главных обещаний каждого из претендентов на пост мэра Риги. Возможно, это поможет принять окончательное решение многим рижанам. Но помните, иногда обещания остаются лишь обещаниями!