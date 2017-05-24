Предвыборная истерия в Даугавпилсе: «Делают из нас дураков, поливают друг друга помоями и ничего не стесняются"

В Даугавпилсе накануне муниципальных выборов даже сознательное старшее поколение, которое, в отличие от молодежи, ходит на выборы, сейчас пребывает в недоумении и говорит, что они такой острой и нечистой борьбы не припомнят. Русский TVNET убедился в этом, приехав в город, в котором на выборы заявлено наибольшее в Латвии количество списков (13), и где на вопрос «кто же все-таки имеет больше шансов стать мэром, жители отвечают: «угадать просто невозможно».

4 из 13-ти списков возглавляют нынешний и бывшие мэры города.

Действующий председатель самоуправления Янис Лачплесис идет первым в списке «Латгальской партии», он уже был председателем самоуправления (28 сентября 2009 — 24 марта 2011). Пятеро кандидатов из списка являются депутатами действующего созыва, занимая, в основном, руководящие должности: Янис Дукшинский – первый заместитель председателя городской думы, Владислав Боярун – руководитель жилищного комитета, председатель правления «Ассоциации собственников квартир, старших домов и арендаторов», Айвар Брок – директор средней музыкальной школы им. С. Брока, Рейнис Йокстс – член правления Даугавпилсской региональной больницы, Николай Игнатьев – член правления Даугавпилсского олимпийского центра.

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Есть в списке и руководитель местного загса Хелена Солдатенок, и управляющая делами Даугавпилсской думы Ольга Ессе, и директор школы искусств и дизайна «Саулес» Ингуна Кокина, а также управляющий Даугавпилсской крепостью Янис Островский, директор школы Юрий Высоцкий и многие другие известные в обществе персоны.



«Латгальская партия» считается подразделением «Единства», но и сама партия «Единство» на предстоящих выборах тоже представлена в Даугавпилсе пятью кандидатами, четверо из них работает в Даугавпилсском университете. Список возглавляет Марис Страутмалис (1992), о котором с домашней страницы Центральной избирательной комиссии известно, что он работает в ДУ специалистом по дизайну. Одна из кандидатов Санита Дрегиша указала, что она работает в ДУ помощником ректора Арвида Баршевского, который, в свою очередь, впервые возглавил предвыборный список другой политической силы «Союз зеленых и крестьян».

Также в списке есть директор центра компетенции профессионального образования «Строительный техникум» Инара Островская, которая была депутатом думы в 2009 – 2013 годах, а также была депутатом Сейма. Еще в списке числится руководитель муниципального предприятия SIA «Labiekārtošana-D» Сергей Благовещенский, бывший исполнительный директор думы Андрей Курситис, директор Центра белорусской культуры Жанна Романовская и т. д.



Бывший мэр Даугавпилса Жанна Кулакова возглавляет список партии «Едины для Латвии». В списке нет бывших или действующих депутатов самоуправления и руководящих лиц.



Еще один бывший мэр Рита Строде возглавляет список «Честь служить нашей Латвии», следом за ней числится экс-депутат Сейма, член правления SIA «Rīgas ūdens» Виталий Айзбалтс, бывший парламентский секретарь Министерства собщений и бывший исполнительный директор Даугавпилсского районного совета. Далее следует еще один бывший мэр Даугавпилса, экс-депутат думы Ивар Шкинч, возглавлявший самоуправление с апреля по август 2003 года.



Наконец, еще один бывший мэр Рихард Эйгим, действующий депутат Сейма, возглавил список «Нашей партии», взяв в соратники экс-заместителя председателя думы Ливию Янковскую. Р. Эйгим возглавлял самоуправление Даугавпилса в 2001 – 2003 годах и с июля по 24 сентября 2009 года.

Также действующий депутат Сейма Андрей Элксниньш возглавляет список «Согласия». Под третьим номером в списке числится экс-депутат Сейма Марьяна Иванова-Евсеева.



Список «От сердца Латвии» возглавляет заместитель председателя городской думы Петерис Дзалбе. В списке есть еще один действующий депутат думы Владимир Борисенок.



Депутат думы Юрий Зайцев возглавил список «Русского союза Латвии» (бывш. ЗаПЧЕЛ»).

Еще один список, возглавляемый кандидатом с приставкой экс – «Альтернатива», его лидер - бывший депутат Европарламента и экс-депутат Сейма Александр Мирский.



Представлены на будущих выборах и следующие партии: «Евроскептики – партия действия», возглавляемая предпринимателем Игорем Бениньшем, а также «На развитие Латвии» (предприниматель Александр Давиданс) и «Христианский демократический союз», лидером списка которой является известный в городе шоумен, организатор концертов Сергей Парфенов.

Вынос сора из избы

Наиболее острая и, как ее называют респонденты TVNET, беспринципная и грязная предвыборная борьба

развернулась как раз среди тех, кто имеет большой опыт работы либо в самоуправлении, либо в Сейме, или в обеих структурах.

«Эксы» и «бывшие» не скупятся на потоки обвинений в адрес оппонентов, наиболее агрессивными и надоедливыми в плане предвыборной агитации горожане называют Элксниньша, Эйгима и Мирского.

Особенность нынешней предвыборной агитации в том, что основной поток рекламы и дискуссии оппонентов на аудиторию льются из социальных сетей, в «даугавпилсском» Фейсбуке наиболее часто появляются Андрей Элксниньш, остро критикующий действующую власть, «Латгальская партия» не выступает с критикой и обвинениями, предпочитая видеосюжеты о тех или иных мероприятиях, в свою очередь, Юрий Зайцев открыто «троллит» Элксниньша, публикуя заметки под громкими заголовками. А. Мирский тоже в выражениях не стесняется, как и остальные, обещая навести в городе порядок, как только займет кресло мэра.



Как обычно бывает перед выборами, часть партий, чаще всего имеющие наибольшие шансы получить депутатские мандаты, незадолго до «Дня икс» становятся издателями.

Выпускаются всевозможные виды печатной продукции: газетами, буклетами, открытками и листовками почтовые ящики потенциальных избирателей системно заполняются в последние несколько месяцев.

Так, «глашатаем» Рихарда Эйгима стала бесплатно распространяемая газета «Din.lv», которую издает журналист Роман Самарин, в издании резко критикуется действующее руководство города. А. Мирский пиарит себя на страницах «Полезной газеты». В почтовых ящиках жители города также находят некий «Мой голос», но из-за отсутствия выходных данных неясно, кому он принадлежит, на страницах в пух и прах разносятся «бандидаты в депутаны» Элксниньш и Эйгим.

«Битва титанов» не стихает и на пространствах местных СМИ. Предприятие «Даутком» поддерживает действующую власть, создавая сюжеты на ТВ и публикуя новости на своем портале grani.lv и в газете «Сейчас», в свою очередь, оппозиционные портал gorod.lv и газета «Наш город.» – вотчина А. Элксниньша, здесь ежедневно публикуются тексты о неэффективном управлении городом, коррупционных схемах, обманах населения и т. д.

В городе также есть также портал «nasha.lv», им, владеет экс-депутат думы, владелец радио «Алиса Плюс» Евгений Царев. Данные медиа открыто критикуют «Латгальскую партию» и поддерживают Рихарда Эйгима. Громкие названия программ, например, «Срываем маски!» («Даутком») или «Битва престолов» («Алиса Плюс») говорят сами за себя.

Чаще всего описание одних и тех же городских событий в упомянутых СМИ преподносится совершенно по-разному.

Кто кого

Характерно, что в Даугавпилсе названия партий люди не упоминают совсем или вовсе не знают их, в разговорах фигурируют только фамилии: чаще всего Лачплесис, Элксниньш, Мирский и Эйгим, реже Строде и Кулакова.

Действующего мэра жители города называют крепким хозяйственником, подавляющее большинство опрошенных пожилого возраста при упоминании градоначальника первым делом назвали введение бесплатного проезда для пенсионеров в общественном транспорте, затем – бесплатное питание для школьников в основной школе и возможность 4 дня бесплатно лежать в любой больнице Латвии.

Эйгима большинство ассоциируют с принадлежащим ему парком «Сталкерс» на берегу Даугавы, весьма популярным местом отдыха. Первая ассоциация с Мирским – концерты, которые он с завидной регулярностью дает перед 8 марта. Раньше они, правда, были бесплатными, но с некоторых пор нужно покупать билеты, был в «турне» и небольшой перерыв – когда кандидат работал в Брюсселе депутатом Европарламента, отмечают внимательные даугавпилчане.

Также в памяти жителей живы воспоминания об экс-депутате, прошедшем в нынешний состав думы от партии «Альтернатива», но затем сложившим мандат и покинувшем ее ряды Евгении Цареве (см. выше). Царев накануне предыдущих выборов обещал снизить счета на отопление на 50%, и люди ему поверили.

Элксниньша большинство опрошенных назвали темной лошадкой, поскольку он раньше не был представлен в депутатском составе думы, но все респонденты знают, что это «человек Ушакова». Рижский мэр - очень популярная в Даугавпилсе персона, о нем все отозвались положительно, некоторые посетовали, что в местных списках его не будет. Накануне прошлых выборов в самоуправление в Даугавпилсе висели баннеры с портретами Ушакова и местных кандидатов в депутаты.



Идти или не идти



На вопрос TVNET, пойдут ли они на выборы, все 10 жителей почтенного возраста ответили утвердительно, в свою очередь, из шестерых жителей в возрасте 18 – 40 лет только один рассматривает такую возможность.

По словам пенсионера Витолда,

в последнее время ему за родной город становится даже стыдно, поскольку он представлен в самом невыгодном свете,

особенно это заметно на республиканских каналах и по почтовым ящикам.

«Предвыборную макулатуру я не выбрасываю – собираю уже несколько выборов подряд. По ней исследование можно написать на тему «Кто что обещал, и кто куда переметнулся».

Пенсионер говорит, что не верит большинству политиков, потому что

грош цена людям, меняющим партии и обливающим грязью оппонентов.

Он, скорее всего, будет «минусовать» многих кандидатов в депутаты.

Пенсионерка Вера, живущая в Латвии всю жизнь, негражданка, и идти на выборы не может. Обещания о том, что неграждане тоже смогут ходить на выборы в стране, в которой платят налоги, она слышала от многих политиков накануне разных выборов, но теперь только смеется, будучи уверенной, что этому не бывать.

Ее трое внуков за границей, сюда возвращаться не собираются. Действующую городскую власть Вера не ругает и не хвалит, отзывается нейтрально. «Хотелось бы, чтобы люди, которые идут у нас на выборы, вели себя как взрослые, потому что

иногда складывается впечатление, что у некоторых нет ничего святого».



Двое даугавпилчан рассказали о своих наблюдениях на праздновании 9 мая: накануне праздника в их почтовые ящики были положены сразу несколько «поздравлений» от разных политических сил. «Где же они были в прошлом году со своими поздравлениями?

Все вдруг вспомнили о ветеранах только сейчас, чтобы порекламировать себя? Неприятно.

Хорошо хоть день города у нас в этом году пройдет после выборов, а то помним год, когда праздник отмечали до них, и весь центр города был заставлен палатками политических партий», - сказала одна из опрошенных Русским TVNET женщина.



«Делают из нас дураков, поливают друг друга помоями в прессе, уже ничего не стесняются, какая-то истерия!»,

- говорит в сердцах сказал водитель микроавтобуса.



О том, что за некоторыми политиками тянется «шлейф» из скандалов, поэтому доверия нет ни к кому, говорили некоторые продавцы на рынке. Один крестьянин, который подробно изучил предвыборные программы партий, отметил характерную черту: в Даугавпилсе, в отличие от Риги, практически не акцентирован национальный вопрос.

«Мне вот с Ригой и Вентспилсом все ясно, но что будет в Даугавпилсе – полная неизвестность. Такой концентрации противников я не припомню», - сказал Роман и вспомнил событие, потрясшее не только Даугавпилс, но и всю Латвию в апреле 2010 года. Тогда в центре города был убит заместитель председателя думы (Яниса Лачплесиса) Григорий Немцов, владелец газеты «Миллион». Преступление не раскрыто до сих пор. «Я думаю, что мы очень многого не знаем, а то, чем нас «кормят» из листовок – по большей части вранье», - считает даугавпилчанин.



Справка

Из ныне действующих 15-ти депутатов думы на выборы идут 13 (6 - от «Латгальской партии»). Не участвуют в выборах Дмитрий Родионов («Согласие») и Наталия Петрова («Даугавпилс - наш город»).



Всего в Даугавпилсскую городскую думу баллотируется 190 кандидатов.

Фото: Тысячи людей в Даугавпилсе отметили День Лачплесиса

















Aizvērt Тысячи людей в Даугавпилсе отметили День Лачплесиса LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







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