В Елгаве убрали со стоянки для инвалидов рекламный стенд кандидата в мэры

 

Фото: TVNET lasītājs

Сегодня после возникшего интереса общественности был перемещен рекламный стенд кандидата в депутаты от «Единства» Айгарса Рублиса, который ранее был размещен на автостоянке для инвалидов, сообщила руководитель проектов «Media Jelgava» Даце Бирзмале.

Она отметила, что предприятие арендует стенды для частных лиц, которые размещают на них различную рекламу, в том числе и политическую.

Интерес к размещенному на стоянке на перекрестке улиц Дриксас и Академияс стенду Бирзмале назвала «шоу перед выборами», так как стоянка в центре города использовалась редко, и после интереса СМИ стенд переместили с инвалидного места в другую часть стоянки.

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Согласно наблюдениям агентства ЛЕТА, обычно платная стоянка в центре Елгавы не используется.

Стенды с кандидатами политических партий размещены и в других местах города.

«Принимая во внимание, что в нынешней работе я активно поддерживал людей с особыми потребностями, заботился об улучшении качества их жизни, не скрываю, что произошедшее может быть осознанным желанием очернить меня как кандидата в мэры Елгавы, однако я надеюсь, что это был только «человеческий фактор«», - отметил заместитель председателя Елгавской думы Рублис.

Он указал, что рекламу соответственно закону заказало и разместило третье лицо, но сам он о размещении такого агитационного стенда проинформирован не был. Узнав о стенде, Рублис незамедлительно связался с владельцем рекламного стенда - «Media Jelgava» - с просьбой решить проблему.

«Я всегда выступал за поддержку спорта для инвалидов, за приспосабливание города для людей на колясках, в том числе, за создание дополнительных стоянок, а также за обеспечение рабочими местами елгавчан с особыми потребностями, поэтому произошедшее воспринял болезненно, и, несмотря на то, что я не виновен в произошедшем, хочу извиниться перед всеми людьми, которым размещенная реклама помешала или вызвала негативные эмоции», - заявил кандидат в депутаты.


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