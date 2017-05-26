Коалиционные партии не говорят «нет» обязательному страхованию здоровья

 

В поисках финансирования здравоохранения правящей коалиции предложено рассмотреть возможность введения в Латвии обязательного страхования здоровья.

Скорее всего, оно и будет введено, поскольку ни одна из коалиционных партий не сказала твердое «нет» этому замыслу. Дискуссия может развернуться лишь о применении новой системы к разным социальным слоям общества, Neatkarīgа .

Как сообщил премьер-министр Марис Кучинскис, новейший план предусматривает страхование жителей наподобие литовской модели.

Работодатели тоже поддерживают планы по введению обязательного страхования здоровья,

чтобы изыскать дополнительные средства для медицины.

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Председатель парламентской фракции Союза «зеленых» и крестьян Аугуст Бригманис высказывается об этом намерении осторожно, но не отрицательно, напоминая, что названное премьером решение - лишь один из вариантов, поэтому пока не стоит уделять ему особое внимание.

Альтернативный вариант предусматривает отчисление на финансирование здравоохранения 1% от социальных взносов. Однако его не поддерживает партия «Единство», ведающее также Министерством благосостояния.

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