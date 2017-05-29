Дочь Круминьша жертвует СЗК: им же еще 4 дома строить в Юрмале

Юлий Круминьш
 

Юлий Круминьш. Фото: Edijs Pālens / LETA

Дочь подозреваемого в незаконном финансировании партий в крупном размере миллионера Юлия Круминьша Майя в мае пожертвовала 19 тыс. евро Союзу «зеленых» и крестьян (СЗК), сообщила в воскресенье передача «de facto» на Латвийском телевидении.

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Круминьш эту информацию подтвердил, отметив, что «в Юрмале им нужно строить еще четыре дома». Обыски, задержания и начатый Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) уголовный процесс о возможном незаконном финансировании партий сотрясли город-курорт более полугода назад.

В число подозреваемых попали тогдашний мэр Юрмалы Гатис Трукснис (СЗК) и бизнесмен Юлий Круминьш. Также не исключается, что дума под руководством Труксниса принимала решения в интересах Круминьша. В свою очередь Трукснис за это, скорее всего, пользовался принадлежащим семье Круминьшей шикарным домом.

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Уголовный процесс начался громко, но вот уже какое-то время о нем ничего не слышно.

Вместо этого Юрмала полна предвыборных обещаний Труксниса, а БПБК отрицает, что расследование дела затягивается. Встречаться с Трукснисом Круминьшу запрещено, однако это не мешает семье предпринимателя по-прежнему поддерживать предвыборную кампанию бывшего мэра.

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