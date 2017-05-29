В одном самоуправлении уже известна партия-победитель на выборах

Пока рижане и жители других городов ломают голову, за кого отдать свой голос на муниципальных выборах, у жителей одного из латвийских самоуправлений нет альтернативы.

Это Рундальский край. Местные избиратели, пришедшие на выборы, на избирательном участке получат один список, за который им придётся проголосовать. Известно, что единственная партия, которая баллотируется в Рундальском крае на муниципальных выборах в этом году - CILVĒKIEM UN ZEMEI.

Ситуацию Русскому TVNET комментирует Руководитель информационного отдела Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня: "Процесс выборов в Рундале ни чем не отличается от выборов в других самоуправлениях - избиратели могут проголосовать как заранее, начиная со среды, так и в субботу, с 7 утра до 22 вечера.



Однако особенность голосования в этом крае заключается в том, что

у избирателей нет возможности выбирать между партиями, потому как на выборы заявлен лишь один список. От голосов жителей зависит лишь то, какие 9 из 12 кандидатов получат депутатский мандат.

Соответственно, избиратели могут только ставить плюсы кандидатам, которых они поддерживают, и вычеркивать тех, кто, на их взгляд, не должен быть депутатом думы".

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Известно, что в 2014 году на выборах самоуправления в Рундале приняло участие 1 тыс. 93 человека. Это 38,39% от всех жителей самоуправления, имеющих право голоса.

Согласно информации, доступной на сайте cvk.lv, такая ситуация, когда жители региона вынуждены голосовать за одну единственную партию, лишь в Рундальском крае. Во всех остальных самоуправлениях избиратели могут выбирать как минимум между двумя списками кандидатов.

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