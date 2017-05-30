Вместо спортивных игр - политические: Выборы глазами букмекеров

А вы знали, что на результаты муниципальных выборов можно сделать ставку точно так же, как и на хоккейный матч? Пока политические партии из последних сил рекламируют себя перед грядущим днём тишины, а статисты и исследователи общественного мнения обобщают результаты опроса избирателей, букмекеры уже рассчитали свои коэффициенты.
Букмекеры считают, что партия Saskaņa / Gods kalpot Rīgai в Риге получит менее 55,5% голосов, партия Zaļo un Zemnieku savienība в столице получит менее 5% голосов, партия KPV LV - менее 3% голосов.
Также букмекеры предполагают, что партия Jaunā konservatīvā partija получит примерно 5,5% голосов, партия Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» получит примерно 9,5% голосов, а партия Latvijas Reģionu Apvienība, «Latvijas attīstībai» - 7,5% голосов.
Так, Optibet предлагает следующие коэффиценты (следует учитывать, что, чем выше коэффициент, тем меньше вероятность, что правильным будет именно этот вариант):
|Сколько процентов голосов получит KPV LV?
|Больше 3
|2.01
|Меньше 3
|1.71
|Сколько процентов голосов получит Jaunā konservatīvā partija?
|Больше 5.5
|1.85
|Меньше 5.5
|1.85
|Сколько процентов голосов получит Zaļo un Zemnieku savienība?
|Больше 5
|1.50
|Меньше 5
|2.41
|
Сколько процентов голосов получит Nacionālā apvienība?
|Больше 9.5
|1.85
|Меньше 9.5
|1.85
|Сколько процентов голосов получит Latvijas Reģionu Apvienība, «Latvijas attīstībai»?
|
Меньше 7.5
|1.85
|Больше 7.5
|1.85
|Сколько процент голосов получит Saskaņa / Gods kalpot Rīgai?
|Больше 55.5
|2.01
|Меньше 55.5
|1.71
Более конкретный прогноз предлагает тотализатор betsafe. Букмекеры предлагают поставить на того, кто уже скоро станет мэром Риги. Согласно прогнозам аналитиков коэффициенты следующие:
|Мэром Риги станет
|Нил Ушаков 1.20
|Мартиньш Бондарс 6.50
|Байба Брока 6.50
|Кандидат JKP 12.00
|Вилнис Кирсис 12.00
|Другой вариант 20.00
Выходит, букмекеры считают, что мэром Риги станет Нил Ушаков. Стать главой Риги с одинаковой, но меньшей вероятностью могут Мартиньш Бондарс и Байба Брока.
Ещё более необычные прогнозы делают букмекеры из ViensViens. Так, например, коэффициент на то, что мэра Юрмалы арестуют во время следующего срока, в два раза выше чем на то, что этого не произойдет.
Это значит, что, согласно прогнозам, мэр Юрмалы в ближайшие четыре года задержан не будет.
Также аналитики считают, что мэры Риги, Вентспилса, Лиепаи, Елгавы и Даугавпилса могут сохранить свои должности после выборов.
Если говорить о муниципальных выборах в Риге, аналитики ViensViens считают, что наибольшая вероятность победы у Saskaņa / Gods kalpot Latvijai. Далее, согласно коэффициентам, вероятность победы на выборах у следующих партий в порядке убывания:
- Nacionālā Apvienība (20.00)
- Latvijas Reģionu Apvienība, «Latvijas attīstībai» (30.00)
- Zaļo un Zemnieku savienība (50.00)
- Vienotība (60.00)
- Jaunā Konservatīvā Partija (120.00)
- KPV LV (200.00)
- No Sirds Latvijai (800.00)
Чтобы прогноз был понятен обывателю, далёкому от ставок, следует привести пример - если поставить на No Sirds Latvijai 1 евро, то в случае победы данной партии, выигрыш составит 800 евро.
Все коэффициенты указаны на момент написания статьи и носят информативный характер. Мы не призываем увлекаться азартными играми и делать ставки. Лучше сходите на избирательный участок, и сделайте свой выбор там!Еще по этой теме