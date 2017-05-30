Вместо спортивных игр - политические: Выборы глазами букмекеров

Коллаж Русского TVNET
 

Коллаж Русского TVNET. Фото: AP / Scanpix, Edijs Pālens / LETA

А вы знали, что на результаты муниципальных выборов можно сделать ставку точно так же, как и на хоккейный матч? Пока политические партии из последних сил рекламируют себя перед грядущим днём тишины, а статисты и исследователи общественного мнения обобщают результаты опроса избирателей, букмекеры уже рассчитали свои коэффициенты.

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Букмекеры считают, что партия Saskaņa / Gods kalpot Rīgai в Риге получит менее 55,5% голосов, партия Zaļo un Zemnieku savienība в столице получит менее 5% голосов, партия KPV LV - менее 3% голосов.

Также букмекеры предполагают, что партия Jaunā konservatīvā partija получит примерно 5,5% голосов, партия Nacionālā apvienība «Visu Latvijai!» – «Tēvzemei un Brīvībai/LNNK» получит примерно 9,5% голосов, а партия Latvijas Reģionu Apvienība, «Latvijas attīstībai» - 7,5% голосов.

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Так, Optibet предлагает следующие коэффиценты (следует учитывать, что, чем выше коэффициент, тем меньше вероятность, что правильным будет именно этот вариант):

Сколько процентов голосов получит KPV LV?
Больше 3 2.01
Меньше 3 1.71
Сколько процентов голосов получит Jaunā konservatīvā partija?
Больше 5.5 1.85
Меньше 5.5 1.85
Сколько процентов голосов получит Zaļo un Zemnieku savienība?
Больше 5 1.50
Меньше 5 2.41

Сколько процентов голосов получит Nacionālā apvienība?
Больше 9.5 1.85
Меньше 9.5 1.85
Сколько процентов голосов получит Latvijas Reģionu Apvienība, «Latvijas attīstībai»?

Меньше 7.5

 1.85
Больше 7.5 1.85
Сколько процент голосов получит Saskaņa / Gods kalpot Rīgai?
Больше 55.5 2.01
Меньше 55.5 1.71

Более конкретный прогноз предлагает тотализатор betsafe. Букмекеры предлагают поставить на того, кто уже скоро станет мэром Риги. Согласно прогнозам аналитиков коэффициенты следующие:

Мэром Риги станет
Нил Ушаков 1.20 Мартиньш Бондарс 6.50 Байба Брока 6.50
Кандидат JKP 12.00 Вилнис Кирсис 12.00 Другой вариант 20.00

Выходит, букмекеры считают, что мэром Риги станет Нил Ушаков. Стать главой Риги с одинаковой, но меньшей вероятностью могут Мартиньш Бондарс и Байба Брока.

Ещё более необычные прогнозы делают букмекеры из ViensViens. Так, например, коэффициент на то, что мэра Юрмалы арестуют во время следующего срока, в два раза выше чем на то, что этого не произойдет.

Это значит, что, согласно прогнозам, мэр Юрмалы в ближайшие четыре года задержан не будет.

Также аналитики считают, что мэры Риги, Вентспилса, Лиепаи, Елгавы и Даугавпилса могут сохранить свои должности после выборов.

Если говорить о муниципальных выборах в Риге, аналитики ViensViens считают, что наибольшая вероятность победы у Saskaņa / Gods kalpot Latvijai. Далее, согласно коэффициентам, вероятность победы на выборах у следующих партий в порядке убывания:

  • Nacionālā Apvienība (20.00)
  • Latvijas Reģionu Apvienība, «Latvijas attīstībai» (30.00)
  • Zaļo un Zemnieku savienība (50.00)
  • Vienotība (60.00)
  • Jaunā Konservatīvā Partija (120.00)
  • KPV LV (200.00)
  • No Sirds Latvijai (800.00)

Чтобы прогноз был понятен обывателю, далёкому от ставок, следует привести пример - если поставить на No Sirds Latvijai 1 евро, то в случае победы данной партии, выигрыш составит 800 евро.

Все коэффициенты указаны на момент написания статьи и носят информативный характер. Мы не призываем увлекаться азартными играми и делать ставки. Лучше сходите на избирательный участок, и сделайте свой выбор там!

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