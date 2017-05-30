Рейтингами манипулируют? Борданс подал заявление в Полицию беопасности

Янис Борданс
 

Янис Борданс. Фото: LETA

Лидер Новой консервативной партии (НКП), бывший министр юстиции Янис Борданс подал заявление в Полицию безопасности, в котором выражает опасения в связи с тем, что в Латвии возможны манипуляции с партийными рейтингами в предвыборный период.

Как указывает Борданс, некоторое время назад появилась информация о зафиксированном правоохранительными органами Латвии случае, когда руководитель центра исследований общественного мнения «Латвияс факти» Айгарс Фрейманис в 2009 или 2010 году якобы получил от предпринимателя Айнара Шлесерса 5000 латов наличными в связи с проведением предвыборных опросов.

Борданс допускает, что манипуляции с рейтингами возможны в Латвии именно перед выборами, что ограничивает избирательные права граждан. Политик просит проверить, действительно ли имеются доказательства по упомянутому факту передачи денег.

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Борданс не ответил агентству ЛЕТА на вопрос, не получил ли он такие сведения от своих товарищей по партии, бывших сотрудников БПБК Юриса Юрашса и Юты Стрике.

Фрейманис в разговоре с агентством ЛЕТА отрицал, что Шлесерс передавал ему деньги за составление рейтингов. Он проконсультируется с юристами, как отреагировать на высказывания Борданса.

Прокурор Марис Лея, расследовавший в свое время так называемое дело олигархов, сказал, что имя Фрейманиса ничего ему не говорит, и рекомендовал обратиться в БПБК.

Согласно последнему рейтингу «Латвияс факти», за партию Борданса в Риге готовы проголосовать 1,4% избирателей.

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