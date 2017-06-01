Чем живут и как зарабатывают сегодня экс-мэры Риги из 90-х и нулевых?

Накануне муниципальных выборов, которые пройдут 3 июня, Русский TVNET решил вспомнить всех экс-мэров, которые руководили столицей нашей страны после восстановления независимости. Как сложилась их дальнейшая карьера, и чем они живут сейчас, покинув кабинет главы самоуправления?

ЧИТАЙ НА TVNET: Кто стоял у руля столицы? Бургомистры, обер–гауптманы и председатели горисполкома!

Андрей Инкулис

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Фото: Evija Trifanova/LETA

Инкулис был градоначальником столицы с 1990 по 1992 годы. С 1994 по 1997 исполнял обязанности мэра Юрмалы. С 1996 года стал главой Рижского свободного порта.

Андрей Инкулис на заседании суда. Фото: Evija Trifanova/LETA

Инкулис был замешан в достаточно громком коррупционном скандале, проходил как обвиняемый по уголовному делу о взяточничестве чиновников Рижской думы, за что был оштрафован на 120 минимальных зарплат (24 тысячи латов или 34 тысячи евро).

Андрис Тейкманис

Андрис Тейкманис. Фото: Ieva Čīka/LETA

Тейкманис исполнял обязанности мэра Риги с 1992 по 1994 годы. Попрощавшись с думским креслом, стал полномочным представителем Латвии в Совете Европы.

Фото: Facebook

С 1995 года был послом в Германии и России. Позже, в 2013 году, был госсекретарем в МИД. В настоящее время (с 2016 года) является послом Латвии в США.

Марис Пургайлис

Марис Пургайлис. Фото: Edijs Pālens/LETA

Пургаилис был главой столицы Латвии с 1994 по 1997 годы. Во время работы в Рижской думе Пургаилис также являлся членом правления Рижского свободного порта, членом совета в Латвийской национальной опере, председателем совета Rīgas Slimokase. В 2006 году был кандидатом на выборах в Сейм, однако избиратели его не поддержали.

В настоящее время является деканом факультета экономики и управления Латвийского университета и увлекается игрой в бридж. Известно, что Пургаилис занимал призовые места в чемпионатах Латвии, Эстонии, Литвы, Болгарии, Португалии и Финляндии.

Андрис Берзиньш

Андрис Берзиньш. Фото: Edijs Pālens/LETA

Берзиньш был главой Рижской думы с 1997 по 2000 годы, после два года трудился на должности премьер-министра Латвии.

Далее Берзиньша ждала череда неудачных выборов - в 2002 году он не попал в Сейм, в 2004 году - не попал в Европарламент, а в 2005 - в Рижскую думу. В период с 2006 по 2011 годы был председателем комиссии Сейма Латвии по международным делам и замещал ушедшую в декретный отпуск Инесе Шлесере на должности депутата Сейма.

Председатель правления Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш, Инара Мурниеце. Фото: Edijs Pālens/LETA

В настоящее время Берзиньш является председателем правления Latvijas ceļu būvētājs.

Андрис Аргалис

Андрис Аргалис, Янис Биркс. Фото: Evija Trifanova/LETA

Аргалис был мэром столицы с 2000 по 2001 год, после - работал в Сейме. В 2005 году снова вернулся в Рижскую думу, став заместителем председателя и председателем правления Рижского свободного порта.

В 2009 году баллотировался в Рижскую думу, однако не был поддержан избирателями. Такая же участь была уготовлена Аргалису на выборах в 10-й Сейм в 2010 году.

Андрис Аргалис. Фото: Ieva Čīka/LETA

О том, чем политик занимается сейчас, он рассказал в интервью nra.lv: «Вожусь в земле, помогаю знакомым правильно обустраивать сад. Сейчас я - пенсионер на полную ставку. Круглосуточно». Аргалис занимается своим садом у дома, который находится в Пардаугаве и деревенским домом в Яунпилсской волости.

Гундарс Боярс

Гундарс Боярс. Фото: Evija Trifanova/LETA

Боярс стоял у руля города с 2001 по 2005 годы. Его имя связывают неоднозначным проектом Южного моста, во время строительства которого было растрачено 27 млн латов.

Позже занимался предпринимательством, привлекая иностранных инвесторов. Сейчас Боярс совместно с супругой развивает свой бизнес в области сельского хозяйства.

В 2016 году он рассказал журналистам: «Живу в Адажи. Занимаюсь сельским хозяйством. Статистика радует - наше хозяйство чёрной смородины пятое по величине в Латвии. Наши планы очень амбициозные. Начали с земли у дома - у нас три гектара, которые мы засадили облепихой. Планируем развиваться дальше».

Гундарс Боярс. Фото: Evija Trifanova/LETA

Айвар Аксенокс

Айварс Аксенокс. Фото: Evija Trifanova/LETA

Аксенокс вступил на пост мэра Риги в 2005 году, а в 2007 году 27 депутатов Рижской думы потребовали его отставки. Уволить Аксенокса решили из-за скандалов, связанных с якобы незаконными выдачами лицензий владельцам игорных залов.

В настоящее время Аксенокс является директором Рижского Мотормузея. По его словам, он всегда был и до сих пор остается фанатом своей первой специальности - автомеханики.

Янис Биркс

Янис Биркс. Фото: Lita Krone/LETA

Биркс был градоначальником Риги два года. В 2009 году партия, представителем которой он являлся, не попала в Рижскую думу (это был первый случай, когда в думу не попала политическая сила, в которую входил мэр).

После данной неудачи Биркс практически пропал из активной политики, но в 2011 году вступил в новую политическую партию и стал членом правления Национального объединения.

В настоящее время является председателем правления в Латвийском центре Морской медицины.

Янис Биркс. Фото: Lita Krone/LETA