Возможностью поменять избирательный участок воспользовались 8793 человека

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Возможностью поменять участок для голосования на предстоящих 3 июня муниципальных выборах воспользовались 8793 человека, сообщил на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс.

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На предыдущих муниципальных выборах в 2013 году избирательный участок поменяли 3417 человек, но тогда на это отводилась всего неделя и сделать это можно было с помощью электронной услуги. В 2014 году на выборах в Европарламент участок поменяли 7533 избирателя.

В этом году поменять избирательный участок можно было с 27 марта по 16 мая. 2201 избиратель сделал это очно, 6592 - в электронном виде.

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На выборы самоуправлений в Латвии в списках избирательных участков зарегистрировано 1,444 млн избирателей.

Сообщения о выборах были разосланы также 15,053 тыс. граждан других стран ЕС, имеющих право избирать местные самоуправления в Латвии.

Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов местных самоуправлений. На выборы зарегистрировано 599 списков кандидатов в депутаты и 8945 кандидатов в депутаты.

В дежурном режиме избирательные участки начали работать 29 мая.

Участки работают по несколько часов в день, и здесь можно подать заявку на голосование по месту жительства, если избиратель не может прийти на участок по состоянию здоровья.

Также в течение оставшихся до выборов дней на участках можно ознакомиться со списками депутатов, сведениями о них, предвыборными программами и порядком голосования.

Предварительное голосование на муниципальных выборах начнется в среду, 31 мая, когда избирательные участки будут открыты с 17 до 20 часов. В четверг, 1 июня, можно проголосовать с 9 до 12 часов, а в пятницу, 2 июня, - с 10 до 16 часов.

В день выборов, 3 июня, участки будут открыты с 7 до 22 часов. На муниципальных выборах избиратели должны голосовать на участках, к которым они прикреплены. Для голосования нужно иметь при себе паспорт или удостоверение личности. Узнать свой избирательный участок можно в интернете, на сайте Управления по делам гражданства и миграции, или по телефону 67049999 по рабочим дням с 8 до 20 часов.

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