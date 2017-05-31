На должность начальника БПБК выдвинут сотрудник военной разведки Екаб Страуме

 

Фото: Ieva Čīka/LETA

Конкурсная комиссия выдвинула сегодня на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) кандидатуру руководителя Службы военной разведки и безопасности Екаба Страуме.

Как заявил руководитель конкурсной комиссии, глава Госканцелярии Янис Цитсковскис, решение комиссии было единогласно. Страуме имеет соответствующее образование, владеет иностранными языками, в Службе военной разведки работает более 15 лет, побывал в международных миссиях.

Свою задачу Страуме видит в том, чтобы привести в порядок и мобилизовать БПБК.

Реклама

Теперь кандидатуру должно рассмотреть правительство, а окончательное решение примет Сейм.

Сегодня конкурсная комиссия заслушала двух кандидатов, выдвинутых во второй тур.

Еще по этой теме
БПБК объявило конкурс на должности следователей

БПБК объявило конкурс на должности следователей

БПБК: Лембергс не использует автомобиль Вентспилсского порта для личных нужд

БПБК: Лембергс не использует автомобиль Вентспилсского порта для личных нужд


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 68800 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 58500 EUR

reklama.vesti.lv

Youtube: на видео заметили человека в космосе без скафандра Hi-Tech

Youtube: на видео заметили человека в космосе без скафандра

Школьные фото поп-дивы Мадонны: такой вы ее еще не видели! Wo&Men

Школьные фото поп-дивы Мадонны: такой вы ее еще не видели!

BMW официально показала прототип M8 Hi-Tech

BMW официально показала прототип M8

Трансляция со связанной девушкой с таймером напугала людей Hi-Tech

Трансляция со связанной девушкой с таймером напугала людей

В НАСА впервые решили «потрогать» Солнце Hi-Tech

В НАСА впервые решили «потрогать» Солнце

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 