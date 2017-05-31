На должность начальника БПБК выдвинут сотрудник военной разведки Екаб Страуме

Конкурсная комиссия выдвинула сегодня на должность начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) кандидатуру руководителя Службы военной разведки и безопасности Екаба Страуме.

Как заявил руководитель конкурсной комиссии, глава Госканцелярии Янис Цитсковскис, решение комиссии было единогласно. Страуме имеет соответствующее образование, владеет иностранными языками, в Службе военной разведки работает более 15 лет, побывал в международных миссиях.

Свою задачу Страуме видит в том, чтобы привести в порядок и мобилизовать БПБК.

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Теперь кандидатуру должно рассмотреть правительство, а окончательное решение примет Сейм.

Сегодня конкурсная комиссия заслушала двух кандидатов, выдвинутых во второй тур.

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