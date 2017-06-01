Президент Латвии: живёт в Юрмале, работает в Риге, но голосует в Огре

Президент Латвии Раймонд Вейонис, уже давно проживающий в юрмальской резиденции, на грядущих муниципальных выборах будет голосовать в Огре, потому что по-прежнему задекларирован в данном самоуправлении. Не противоречит ли это закону, согласно которому все жители Латвии обязаны декларировать свое место жительства в течение одного месяца после переезда? Ситуацию комментируют представители пресс-службы Канцелярии президента и Управления по делам гражданства и миграции.

Напомним, сразу после вступления в должность президент Латвии Раймонд Вейонис сообщил, что планирует продолжать жить в своей квартире в Огре, а президентскую резиденцию в Юрмале намерен использовать для организации важных встреч.

Многоквартирный дом в Огре, в котором задекларирован президент Латвии Раймонд Вейонис. Фото: TVNET

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Однако спустя некоторое время передумал и сообщил - весной 2016 года переедет в юрмальскую резиденцию. На решение главы государства, возможно, повлияли высказывания экспертов по деловому этикету о том, что президент должен жить в резиденции, соблюдая требования протокола, соответствующего нашему членству в Европейском Союзе и НАТО, а также заявление Военной полиции, что с точки зрения безопасности президента легче охранять, если он проживает в Юрмале.

Известно, что в Юрмальскую резиденцию господин Вейонис переехал в 2016 году.

Переезд подразумевает декларирование нового места жительства, однако Русскому TVNET стало известно, что голосовать господин президент будет в Огре, потому что задекларирован в данном самоуправлении.

Для того, чтобы разобраться, не противоречит ли это закону, согласно которому все жители Латвии обязаны декларировать свое место жительства в течение одного месяца после переезда, Русский TVNET обратился в пресс-службу Канцелярии президента и в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Специалист по связям с общественностью УДГМ Ундине Приекуле комментирует:

«Закон устанавливает, что все жители Латвии без исключения должны декларировать свое место жительства в соответствующем самоуправлении в течение одного месяца после переезда. Это необходимо, чтобы государственные или муниципальные учреждения могли отправить корреспонденцию или сообщить необходимую информацию на указанный адрес».

В свою очередь Илзе Сална, руководитель пресс-центра Канцелярии президента, отвечает:

«Несмотря на то, что Раймонд Вейонис проживает в юрмальской резиденции, параллельно он также продолжает пользоваться своей квартирой в Огре, где проводит всё свободное время, насколько это возможно в рамках его рабочего графика".

Получается, что когда кто-либо начинает жить «на два дома», декларировать «новое» место жительство не обязательно, поэтому в субботу президент Латвии будет голосовать за мэра Огре на законных основаниях.

Напомним, в эту субботу, 3 июня, все граждане Латвии будут голосовать за руководство тех самоуправлений, в которых они задекларированы.

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