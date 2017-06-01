Президент Латвии: живёт в Юрмале, работает в Риге, но голосует в Огре

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Виктория Пушкеле


Президент Латвии Раймонд Вейонис, уже давно проживающий в юрмальской резиденции, на грядущих муниципальных выборах будет голосовать в Огре, потому что по-прежнему задекларирован в данном самоуправлении. Не противоречит ли это закону, согласно которому все жители Латвии обязаны декларировать свое место жительства в течение одного месяца после переезда? Ситуацию комментируют представители пресс-службы Канцелярии президента и Управления по делам гражданства и миграции.

Напомним, сразу после вступления в должность президент Латвии Раймонд Вейонис сообщил, что планирует продолжать жить в своей квартире в Огре, а президентскую резиденцию в Юрмале намерен использовать для организации важных встреч.

Многоквартирный дом в Огре, в котором задекларирован президент Латвии Раймонд ВейонисМногоквартирный дом в Огре, в котором задекларирован президент Латвии Раймонд Вейонис. Фото: TVNET

Реклама

Однако спустя некоторое время передумал и сообщил - весной 2016 года переедет в юрмальскую резиденцию. На решение главы государства, возможно, повлияли высказывания экспертов по деловому этикету о том, что президент должен жить в резиденции, соблюдая требования протокола, соответствующего нашему членству в Европейском Союзе и НАТО, а также заявление Военной полиции, что с точки зрения безопасности президента легче охранять, если он проживает в Юрмале.

Известно, что в Юрмальскую резиденцию господин Вейонис переехал в 2016 году.

Переезд подразумевает декларирование нового места жительства, однако Русскому TVNET стало известно, что голосовать господин президент будет в Огре, потому что задекларирован в данном самоуправлении.

Для того, чтобы разобраться, не противоречит ли это закону, согласно которому все жители Латвии обязаны декларировать свое место жительства в течение одного месяца после переезда, Русский TVNET обратился в пресс-службу Канцелярии президента и в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ).

Специалист по связям с общественностью УДГМ Ундине Приекуле комментирует:

«Закон устанавливает, что все жители Латвии без исключения должны декларировать свое место жительства в соответствующем самоуправлении в течение одного месяца после переезда. Это необходимо, чтобы государственные или муниципальные учреждения могли отправить корреспонденцию или сообщить необходимую информацию на указанный адрес».

В свою очередь Илзе Сална, руководитель пресс-центра Канцелярии президента, отвечает:

«Несмотря на то, что Раймонд Вейонис проживает в юрмальской резиденции, параллельно он также продолжает пользоваться своей квартирой в Огре, где проводит всё свободное время, насколько это возможно в рамках его рабочего графика".

Получается, что когда кто-либо начинает жить «на два дома», декларировать «новое» место жительство не обязательно, поэтому в субботу президент Латвии будет голосовать за мэра Огре на законных основаниях.

Напомним, в эту субботу, 3 июня, все граждане Латвии будут голосовать за руководство тех самоуправлений, в которых они задекларированы.

Еще по этой теме
Закулисье выборов: Как на самом деле подсчитывают голоса

Закулисье выборов: Как на самом деле подсчитывают голоса

Почему нельзя игнорировать выборы и можно ли голосовать «против всех»?

Почему нельзя игнорировать выборы и можно ли голосовать «против всех»?

Латвийский студент в интернете продает свой голос на выборах

Латвийский студент в интернете продает свой голос на выборах


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Tukums, 122000 EUR
Земля
Земля, Rāmava, 36000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 58500 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Прогулка Киану Ривза по Петербургу стала мемом Showbiz

ФОТО: Прогулка Киану Ривза по Петербургу стала мемом

Дрон снял новую гигантскую штаб-квартиру Apple Hi-Tech

Дрон снял новую гигантскую штаб-квартиру Apple

Создано платье в честь Кейт Миддлтон Wo&Men

Создано платье в честь Кейт Миддлтон

Просто не узнать: всегда безупречная Рианна набирает вес Showbiz

Просто не узнать: всегда безупречная Рианна набирает вес

Крупные ягодицы связали с умом и здоровьем Wo&Men

Крупные ягодицы связали с умом и здоровьем

Президенты

Президент Латвии

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
LOĢISTIKAS SPECIĀLISTI/-U
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 