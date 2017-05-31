Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич осудил террористический акт, произошедший сегодня в столице Афганистана Кабуле, выразил соболезнования близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления, сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

Теракт произошел в районе дипломатических представительств и госучреждений. У Латвии нет своего посольства в Кабуле.

По последним данным, в результате теракта погибло более 90 человек и ранено около 380. От взрыва пострадали здания посольств Франции и Германии, сотрудники немецкого посольства получили ранения.

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Террорист-самоубийца въехал в квартал на грузовике, начиненном взрывчаткой. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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