 

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич осудил террористический акт, произошедший сегодня в столице Афганистана Кабуле, выразил соболезнования близким погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления, сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

Теракт произошел в районе дипломатических представительств и госучреждений. У Латвии нет своего посольства в Кабуле.

По последним данным, в результате теракта погибло более 90 человек и ранено около 380. От взрыва пострадали здания посольств Франции и Германии, сотрудники немецкого посольства получили ранения.

Реклама

Террорист-самоубийца въехал в квартал на грузовике, начиненном взрывчаткой. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Еще по этой теме
В Афганистане застрелили немку и похитили гражданку Финляндии

В Афганистане застрелили немку и похитили гражданку Финляндии

В дипломатическом квартале Кабула раздался мощный взрыв: десятки погибших

В дипломатическом квартале Кабула раздался мощный взрыв: десятки погибших

Мощный взрыв в дипломатическом районе Кабула (ВНИМАНИЕ- неприятные кадры)

Фото: Мощный взрыв в дипломатическом районе Кабула (ВНИМАНИЕ- неприятные кадры)0


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 31800 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Tukums, 122000 EUR

reklama.vesti.lv

Youtube: на видео заметили человека в космосе без скафандра Hi-Tech

Youtube: на видео заметили человека в космосе без скафандра

ФОТО: Прогулка Киану Ривза по Петербургу стала мемом Showbiz

ФОТО: Прогулка Киану Ривза по Петербургу стала мемом

Диетологи рассказали удивительные вещи о плавленом сыре Wo&Men

Диетологи рассказали удивительные вещи о плавленом сыре

BMW официально показала прототип M8 Hi-Tech

BMW официально показала прототип M8

В НАСА впервые решили «потрогать» Солнце Hi-Tech

В НАСА впервые решили «потрогать» Солнце

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PRODUCTION UNIT DIRECTOR
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
PHP DEVELOPER
PHP DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 