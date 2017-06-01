В среду на выборах в самоуправления проголосовали 38 тыс. человек

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: Ieva Lūka / LETA

Возможность предварительного голосования на выборах в самоуправления в среду использовали более 38 000 человек, сообщает Центральная избирательная комиссия.

По данным на 23.41 с 946 из 955 участков по всей стране, в среду проголосовали 38 486 человек, или 2,67% обладающих правом голоса.

Для сравнения, в 2013 году возможность проголосовать в первый день использовали 29 922 человек, или 2,01% от общего числа избирателей.

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Больше всего человек проголосовали в Риге - 19 229 или 4,51% обладающих правом голоса.

В Видземе возможность предварительного голосования использовали в среду 8797 человек или 2,23% от общего количества избирателей, в Латгале - 3889 или 1,81%, в Земгале - 3417 или 1,57%, в Курземе - 3154 человек, что составляет 1,65% избирателей в этом регионе.

Сегодня проголосовать можно с 9 до 12 часов, в пятницу с 10 до 16 часов.

Начинается предварительное голосование на выборах в самоуправления Латвии

Фото: Начинается предварительное голосование на выборах в самоуправления Латвии0

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