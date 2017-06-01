В первый день досрочного голосования на участки пришли 2,72% избирателей

 

Фото: Ieva Čīka/LETA

Обобщенные данные со всех 955 избирательных участков о досрочном голосовании свидетельствуют, что вчера проголосовало 39 342 человека или 2,72% от общего числа жителей, имеющих право голоса, что больше, чем в 2013 году, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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В 2013 году возможность проголосовать досрочно в первый день использовали 29 922 человека или 2,01% от общего числа жителей, имеющих право голоса.

В этом году больше всего желающих проголосовать досрочно было в Риге, где на 158 участках свои голоса отдали 20 058 человек или 4,70% от общего числа жителей, имеющих право голоса. В 2013 году такой возможностью воспользовалось 15 140 рижан или 3,66% от общего числа жителей, имеющих право голоса.

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Вторым самым активным регионом стало Видземе, где во вторник на 271 участке проголосовало 8822 человека или 2,24% от общего числа жителей, имеющих право голоса. Далее следует Латгале, где на 206 участках проголосовало 3889 человек или 1,81% от общего числа жителей, имеющих право голоса. В Курземе возможностью отдать свой голос досрочно воспользовалось 3156 человек или 1,65% от общего числа жителей, имеющих право голоса, проголосовавших на 156 избирательных участках.

Меньше всего людей досрочно голосовали в Земгале, где в 164 участка явилось 3417 человек или 1,57% от общего числа жителей, имеющих право голоса.

В регионах и численно, и пропорционально избирательная активность выше, чем в 2013 году, когда досрочно свои голоса в Видземе отдало 1,58% избирателей, в Латгале - 1,32%, в Курземе - 1,15%, в Земгале - 1,25%.

Как сообщалось, на муниципальных выборах можно голосовать и досрочно. Вчера это можно было сделать с 17.00 до 20.00, сегодня - с 9.00 до 12.00, а в пятницу - с 10.00 до 16.00. В день выборов, 3 июня, избирательные участки будут открыты с 7.00 до 22.00.

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