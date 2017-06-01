Мэр Лиепаи пожаловался генпрокурору на очернение

Мэр Лиепаи Улдис Сескс "Лиепайская партия) обратился с заявлением к генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу, в котором просит начать уголовный процесс о его очернении в ходе предвыборной кампании.
В свою очередь Лиепайская партия обратилась к Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой расследовать, в интересах какой партии или группы проводится клеветническая кампания.
Сескс сказал, что настолько грязной кампании, как эта, не было в Лиепае со времен восстановления независимости.
В городе на банкоматах и бензиновых автоматах появились наклейки «Я за вымирание Лиепаи, я за Сескса».
Также на стенах частных и муниципальных домов появились грубые высказывания в адрес Сескса. В городе распространяется газета «О чем никогда не расскажет «Курземес вардс«» с заголовком «Сескс грабит лиепайчан» на первой полосе. Автор издания - Рейнис Точеловскис, который этого и не скрывает.
На вопрос, могут ли исходить от Точеловскиса и остальные выпады против него, Сескс ответил, что это должны расследовать компетентные органы, но есть много признаков, об этом свидетельствующих.
Мэр допускает, что кампания проводится в интересах сразу нескольких политических сил, но называть их он не стал.
Точеловскис в разговоре с агентством ЛЕТА категорически отрицал, что связан с упомянутыми наклейками и надписями на домах. Что касается агитационной газеты, то он издает ее по своей инициативе и за собственные деньги.
Обращение Сескса в прокуратуру он назвал пиар-ходом. Точеловскис отметил, что не обвиняет Сескса в воровстве - по его мнению, он «украл мечты лиепайчан».
Ранее Точеловскис сам обратился в суд против Сескса об оскорблении чести и достоинства, так как мэр назвал его «российским троллем».