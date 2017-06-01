 

Фото: Ieva Lūka/LETA

Многие люди сегодня получили анонимные сообщения на мобильные телефоны от имени якобы одного из спасателей-участников золитудской трагедии, в которых он призывает на муниципальных выборах в Риге голосовать за партию «Согласие» и одного из спасателей в ее списке. Сам спасатель участие в агитации отрицает.

Еще по этой теме

Такое сообщение без указания номера, с которого оно рассылалось, получила и депутат Сейма Илзе Винькеле («Единство»). Текст сообщения был следующим: «Артур Хроленко, командир нашего взвода, на которого всегда можно положиться в трудных ситуациях. С ним наши дети будут в безопасности. Согласие/ЧСР. С уважением, Ю. Блузманис».

Такое сообщение получили и многие другие люди, которые сообщают об этом в социальных сетях,

задаваясь вопросом, насколько подобная агитация законна.

Реклама

Twitter

Командир взвода первого отделения Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Юрис Блузманис является одним из спасателей, участвовавших в спасении людей из под обломков обрушившегося в Золитуде супермаркета. В свою очередь Хроленко является командиром взвода практического обучения в Колледже пожарной безопасности и гражданской обороны и баллотируется на выборах по списку партий «Согласие» и «Честь служить Риге».

Пресс-секретарь ГПСС Инта Шабоха заявила, что,

по словам Блузманиса, он подобных сообщений никому не рассылал и не поручал рассылку еще кому-либо.

При этом, судя по времени массовой рассылки, спасатель находился при исполнении служебных обязанностей.

Блузманис также заявил, что рассмотрит возможность обратиться в связи с произошедшим в полицию.

В ГПСС также сообщили, что Хроленко в настоящее время находится в отпуске.

Еще по этой теме
Предвыборная истерия в Даугавпилсе: «Делают из нас дураков, поливают друг друга помоями и ничего не стесняются&quot;

Предвыборная истерия в Даугавпилсе: «Делают из нас дураков, поливают друг друга помоями и ничего не стесняются"

Закулисье выборов: Как на самом деле подсчитывают голоса

Закулисье выборов: Как на самом деле подсчитывают голоса

В одном самоуправлении уже известна партия-победитель на выборах

В одном самоуправлении уже известна партия-победитель на выборах


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 67000 EUR
Дом
Дом, Jelgava, 169000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Помолодевшая Лариса Долина выступила на концерте с внучкой Showbiz

ФОТО: Помолодевшая Лариса Долина выступила на концерте с внучкой

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева показала подросшую дочь Wo&Men

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева показала подросшую дочь

«Научите Юлю фотошопить»: Началова правит фото до неузнаваемости Showbiz

«Научите Юлю фотошопить»: Началова правит фото до неузнаваемости

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории Showbiz

Латыш примет участие в самом жестоком реалити-шоу в истории

Facebook, Twitter и YouTube не справляются с удалением разжигающ Hi-Tech

Facebook, Twitter и YouTube не справляются с удалением разжигающ

Выборы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
270 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
E – KOMERCIJAS NOLIKTAVAS V ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
SEKRETĀRI/-U (UZ NOTEIKTU LAIKU) ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 