Многие люди сегодня получили анонимные сообщения на мобильные телефоны от имени якобы одного из спасателей-участников золитудской трагедии, в которых он призывает на муниципальных выборах в Риге голосовать за партию «Согласие» и одного из спасателей в ее списке. Сам спасатель участие в агитации отрицает.
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Такое сообщение без указания номера, с которого оно рассылалось, получила и депутат Сейма Илзе Винькеле («Единство»). Текст сообщения был следующим: «Артур Хроленко, командир нашего взвода, на которого всегда можно положиться в трудных ситуациях. С ним наши дети будут в безопасности. Согласие/ЧСР. С уважением, Ю. Блузманис».
Такое сообщение получили и многие другие люди, которые сообщают об этом в социальных сетях,
задаваясь вопросом, насколько подобная агитация законна.
NELIENIET MANĀ TELEFONĀ! pic.twitter.com/B3EhQfqFil— Ilze Vinkele (@Vinkele) June 1, 2017
Командир взвода первого отделения Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Юрис Блузманис является одним из спасателей, участвовавших в спасении людей из под обломков обрушившегося в Золитуде супермаркета. В свою очередь Хроленко является командиром взвода практического обучения в Колледже пожарной безопасности и гражданской обороны и баллотируется на выборах по списку партий «Согласие» и «Честь служить Риге».
Пресс-секретарь ГПСС Инта Шабоха заявила, что,
по словам Блузманиса, он подобных сообщений никому не рассылал и не поручал рассылку еще кому-либо.
При этом, судя по времени массовой рассылки, спасатель находился при исполнении служебных обязанностей.
Блузманис также заявил, что рассмотрит возможность обратиться в связи с произошедшим в полицию.
В ГПСС также сообщили, что Хроленко в настоящее время находится в отпуске.Еще по этой теме