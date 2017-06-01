Многие люди сегодня получили анонимные сообщения на мобильные телефоны от имени якобы одного из спасателей-участников золитудской трагедии, в которых он призывает на муниципальных выборах в Риге голосовать за партию «Согласие» и одного из спасателей в ее списке. Сам спасатель участие в агитации отрицает.

Такое сообщение без указания номера, с которого оно рассылалось, получила и депутат Сейма Илзе Винькеле («Единство»). Текст сообщения был следующим: «Артур Хроленко, командир нашего взвода, на которого всегда можно положиться в трудных ситуациях. С ним наши дети будут в безопасности. Согласие/ЧСР. С уважением, Ю. Блузманис».

Такое сообщение получили и многие другие люди, которые сообщают об этом в социальных сетях,

задаваясь вопросом, насколько подобная агитация законна.

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Командир взвода первого отделения Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Юрис Блузманис является одним из спасателей, участвовавших в спасении людей из под обломков обрушившегося в Золитуде супермаркета. В свою очередь Хроленко является командиром взвода практического обучения в Колледже пожарной безопасности и гражданской обороны и баллотируется на выборах по списку партий «Согласие» и «Честь служить Риге».

Пресс-секретарь ГПСС Инта Шабоха заявила, что,

по словам Блузманиса, он подобных сообщений никому не рассылал и не поручал рассылку еще кому-либо.

При этом, судя по времени массовой рассылки, спасатель находился при исполнении служебных обязанностей.

Блузманис также заявил, что рассмотрит возможность обратиться в связи с произошедшим в полицию.

В ГПСС также сообщили, что Хроленко в настоящее время находится в отпуске.

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