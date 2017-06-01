Партнеры по коалиции скептически относятся к идее повысить НДС для медицины

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Партнеры по правящей коалиции пока скептически оценивают предложение сформированной премьер-министром Марисом Кучинскисом (Союз «зеленых» и крестьян) рабочей группы повысить налог на добавленную стоимость (НДС), чтобы получить дополнительное финансирование для медицины. Также критически коалиционные партии воспринимают предложение о введении одинакового страхового платежа для всех жителей страны.

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В то же время правящие партии не исключает возможности поддержать обязательное медицинское страхование с дифференцированными платежами.

Председатель фракции СЗК Аугуст Бригманис сказал, что можно дискутировать об обязательном медицинском страховании, когда более богатые платят больше, а нуждающиеся - меньше. При таком варианте должны быть также группы населения, которые будут освобождены от платежей.

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Бригманис заявил, что за повышение НДС голосовать не будет,

но воздержался прогнозировать, какой будет общая позиция СЗК.

Руководитель фракции «Единства» Солвита Аболтиня сказала, что о предложенных рабочей группой вариантах придется дискутировать. Она скептически отнеслась к предложению повысить НДС, поэтому что это скажется на каждом человеке. Аболтиня больше склоняется к обязательному медицинскому страхованию, но считает, что нужно говорить о дифференцированных платежах.

Сопредседатель национального объединения «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ Гайдис Берзиньш отрицательно относится к предложению повысить НДС. Это кризисное решение, но в настоящее время нет кризисной ситуации. В свою очередь обязательное медицинское страхование можно ввести для людей, которые не платят социальный налог, но и этот платеж должен быть дифференцированным, добавил Берзиньш.

Как сообщалось, сформированная премьер-министром рабочая группа предложит коалиции выбрать один из двух источников финансирования здравоохранения - на один процентный пункт повысить НДС или ввести обязательное медицинское страхование.

По словам премьера,

повышение НДС на процентный пункт обеспечит бюджету здравоохранения дополнительно около 80 миллионов евро.

В свою очередь предложение Банка Латвии о введении обязательного страхования, установив ежемесячную плату в размере 20 евро, даст здравоохранению дополнительно около 250 млн евро.

Министр здравоохранения Анда Чакша ранее заявила, что Минздрав не изменил своей позиции и выступает против фиксированного платежа населения за услуги здравоохранения. Министерство выступает за то, что нужно привязать страхование здоровья к соцналогу, особенно с учетом размеров теневой экономики в Латвии.

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