Полиция безопасности занялась словами Шноре о «русских вшах»

Эдвин Шноре
 

Эдвин Шноре. Фото: Evija Trifanova / LETA

Полиция безопасности (ПБ) даст оценку высказываниям депутата Сейма Эдвина Шноре (ВЛ-ТБ/ДННЛ), в которых он сравнил русских со вшами.

С заявлением в правоохранительные органы в связи с высказываниями Шноре обратился политический активист Владимир Линдерман. В ПБ агентству ЛЕТА сообщили, что его заявление получено и будет рассмотрено.

Как указывает в заявлении Линдерман, 19 мая в издании «Национальные вести» была опубликована статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Адольфа Берзиньша: «Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно». «И действительно, мы видим, что приехавшие в советское время русскоязычные хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают», - написал в статье Шноре.

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Как указывает Линдерман, сравнение людей других национальностей со вшами, тараканами, червями, бациллами является типичным методом нацистской пропаганды, цель которого - подготовка массового сознания людей к истреблению представителей других национальностей, потому что «вшей и тараканов не жалко раздавить».

Линдерман считает, что высказывания Шноре необходимо расценивать с точки зрения статьи Уголовного закона о разжигании этнической и расовой ненависти.


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