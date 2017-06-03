В режиме реального времени: Жители решают судьбу своих городов

Сегодня по всей Латвии проходят выборы в городские и краевые думы. Избирательные участки работают с 7 до 22 часов. Русский TVNET в режиме реального времени следит за ходом голосования и ведёт репортажи с избирательных участков. Узнайте первыми о том, как жители решают судьбу своих городов и краев на ближайшие четыре года!

До закрытия избирательных участков осталось:

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7:09 Чтобы обеспечить соблюдение принципа честных выборов, Полиция безопасности (ПБ) сегодня будет работать в усиленном режиме. ПБ напоминает, что за умышленные попытки повлиять на выбор избирателей предусмотрена уголовная ответственность. Незаконными считаются насилие, обман, хитрость, угрозы, подкуп и другая противоправная деятельность.

ПБ просит население по телефону 67208964 или по электронной почте dpdd@dp.gov.lv информировать о попытках подкупа или потенциальных противозаконных действиях членов избирательных комиссий.

ПБ напоминает, что в день выборов агитация запрещена.

7:00 По всей Латвии начали работу избирательные участки. В Риге свои двери открыли 158 участков, в Даугавпилсе - 29, в Лиепае - 20.

Напоминаем, сегодня избирательные участки по всей Латвии работают с 7 до 22 часов. Проголосовать можно, предъявив паспорт или ID-карту. Водительское удостоверение на избирательном участке не примут! Голосовать можно один раз и лишь на том участке, на котором вы зарегистрированы.

Обязательно проверьте, что вам выдали комплект бланков всех партий. На каждом бланке должны быть имена и фамилии депутатов. Напротив имени кандидата, которому вы выражаете наибольшую поддержку, можно поставить «+». Также можно вычеркнуть имя и фамилию того кандидата, которого вы не поддерживаете. Бюллетень с партией, за которую вы голосуете, необходимо поместить в конверт. Его следует заклеить и бросить в специальную урну.

Подробнее о процессе голосования можно прочитать здесь:

ЧИТАЙ НА TVNET: Выборы 2017: Как исполнить свой гражданский долг правильно

ЧИТАЙ НА TVNET: Почему нельзя игнорировать выборы и можно ли голосовать «против всех»?

Известно, что за дни предварительного голосования на муниципальных выборах свой голос отдали более 73 тыс. человек, что превышает 5% общего числа избирателей.

































Aizvērt Начинается предварительное голосование на выборах в самоуправления Латвии Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA







Результаты экзит-пола будут обнародованы после закрытия избирательных участков в 22 часа.