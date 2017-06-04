Выборы 2017: как жители решали судьбу своих городов

Сегодня по всей Латвии проходят выборы в городские и краевые думы. Избирательные участки работают с 7 до 22 часов. Русский TVNET в режиме реального времени следит за ходом голосования и ведёт репортажи с избирательных участков. Узнайте первыми о том, как жители решают судьбу своих городов и краев на ближайшие четыре года!

До закрытия избирательных участков осталось:

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Информация обновляется..

22:05 Напоминаем, что корреспондент Русского TVNET ведёт прямые трансляции с мероприятий, которые устраивают партии, ожидая предварительные итоги выборов.

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ЧИТАЙ НА TVNET: Ночь выборов: За кого проголосовали жители и как партии встретили их решение

22:00 Избирательные участки закрылись. По опросу избирателей на Рижских выборах в самоуправление партия «Согласие» и партия «Честь служить Латвии» (GKR) получили 42,9% голосов, в свою очередь остальные партии не превысили 5% барьер.

21:47 Избиратели на этих выборах поняли, что необходимо их участие, чтобы можно было что-то изменить, сказала агентству ЛЕТА директор учебной программы «Социальная работа» факультета социальных наук Латвийского университета Лига Раснача.

21:40 Пользователи Сети негодуют: «Что сегодня делали остальные (примерно 40%) жителей Латвии?»

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Ko tieši šodien darīja pārējie (aptuveni 40%) Latvijas iedzīvotāju? #vēlēšanas2017— Agnese Skunstina (@GuciiC) 3 июня 2017 г.

21:30 Корреспондент Русского TVNET ведёт прямые трансляции с мероприятий, которые устраивают партии, ожидая предварительные итоги выборов.

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ЧИТАЙ НА TVNET: Ночь выборов: За кого проголосовали жители и как партии встретили их решение

21:17 Среди крупных городов только в Риге больше половины избирателей приняли участие в выборах - в столице до до 20:00 проголосовали 55,37% избирателей. Самая низкая явка констатирована в Елгаве - 32,21%.

21:00 Напоминаем, что остается всего час для того, чтобы проголосовать!

20:47 Напротив одного из избирательных участков в Риге

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Novērotājs otrā ielas pusē pie Klijānu ielas iecirkņa Rīgā. #Vēlēšanas2017 pic.twitter.com/NcOI5vHVWK— Otto Ozols (@OttoOzols) 3 июня 2017 г.

20:45 В этом году на выборах в самоуправления в целом проголосует больше жителей, чем в 2013 году, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

20:25 До 20.04 проголосовали 45,87% избирателей свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК). В Риге проголосовали 54%, в Видземе - 44,75%, в Латгале - 41,3%, Курземе - 43% и Земгале - 38,83%.

20:19 К 19.00 сегодняшнего дня ПБ получила 29 сигналов о возможных нарушениях во время муниципальных выборов. В ходе проверки информации обоснованность некоторых сигналов не подтвердилась, по остальным проверки продолжаются

20:10 Полиция безопасности (ПБ) в рамках уже начатых уголовных процессов о выборах задержала двоих человек, но они сейчас освобождены, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

19:40 Пользователи Сети предлагают сделать в день выборов бесплатным проезд на общественном транспорте

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Vajadzētu pieņemt likumu,ka vēlēšanu dienā,visā valstī valsts/pašvaldību sabiedriskais transports BEZ MAKSAS.

Visiem jātiek līdz iecirknim!.— Kristina Blumberga (@KBlumberga) 3 июня 2017 г.

19:29 Вот как выглядит избирательный участок в Дундаге

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19:20 В Курземе к 16.00 проголосовало 37,03% жителей, имеющих право голоса, или 70 834 человек, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

19:14 До 16.00 в Латгале проголосовало 77 317 избирателей или 36,08% от общего числа людей, имеющих право голоса, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

18:58 В Талсинском крае на видео было запечатлено, что, по мнению очевидцев, социальные работники центра по уходу «Stūrīši» пытались повлиять на выбор своих клиентов.

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Talsos vēlēš. iec. soc. apr. centra Stūrīši klientiem māsiņa dala kandidātu listes. Tas nav rupš vēlēšanu pārkāpums? @CVK_zinas #TautaRedz pic.twitter.com/tCYomBOY9J— Jānis Eglītis (@egliitis) June 3, 2017

18:30 К 16.00 самая высокая активность избирателей на муниципальных выборах сохранялась в Мерсрагском крае, где проголосовало 50,69% граждан, самая низкая - в Рундальском крае (25,52%), свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

18:05 Среди крупнейших городов Латвии после полудня самыми активными избиратели были в Риге, а самая низкая избирательная активность по-прежнему наблюдается в Елгаве, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

17:38 Госполиция начала уже третий уголовный процесс о возможной покупке голосов избирателей, однако не раскрывает, в каком регионе это произошло.

17:15 Курьезный случай был зафиксирован в Плявниеках - некая пара явилась на избирательный участок, но работники сообщили парню, что его место декларации изменено. Как выяснилось позже, девушка случайно изменила место декларирования своего молодого человека.

















































Aizvērt В Плявниеках жители активно участвуют в выборах Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







17:01 Избирательная кампания этого года отличается более «безжалостными обещаниями», но люди на них особо не ведутся, считает премьер-министр Марис Кучинскис.

16:50 «Видимо, забыл паспорт...»

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16:32 К 16.00 на выборах в самоуправления проголосовало почти 40% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В том числе сегодня к 16.00 проголосовало почти 400 тыс. или 28% избирателей, а с учетом досрочно проголосовавших - почти 570 тыс. или 39,3% имеющих право голоса жителей.

16:20На участках в Кемери члены избирательных комиссий работают в латышских народных костюмах - сообщает новостная служба LTV.

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Ķemeros iecirkni vada vietējās draudzes mācītājs Atis Grīnbergs un šogad visi iecirknī strādājošie ir tautas tērpos! pic.twitter.com/6hKYFyuA8Y— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 3 июня 2017 г.

16:10 Один избиратель был настолько «политически активен», что на 78 участке Рижской 49 средней школы, на картонной стенке написал призыв голосовать за некую партию.

16:02 Борьба за власть в Риге стала куда более агрессивной, чем на прошлых муниципальных выборах, сказал агентству ЛЕТА политолог Ивар Иябс.

ЧИТАЙ НА TVNET: Иябс: борьба за власть в Риге стала куда более агрессивной

15:58 По технически причинам возникли проблемы на домашней странице Центральной избирательной комиссии

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15:50 До 13.28 проголосовали 27,35% имеющих право голоса, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Наибольшая активность зафиксирована в Риге - 30,77% проголосовавших.

15:45 В Лиепае одна плохо видящая женщина столкнулась с проблемой - из-за плохого зрения она не смогла прочитать написанное в бюллетени. Работники избирательных участков, в таких случаях, помогать не могут.

15:30 В Лиепайской Каросте на выборы пришло непривычно большое количество народу - даже те, кто за все время независимой Латвии не принял участие ни в одних выборах - сообщает Латвийское телевидение. Старшее поколение вспоминает, что в советские времена все спешили на выборы с раннего утра, чтобы заполучить мандарины и апельсины. В свою очередь молодежь, как оказалось, не знает алфавит.

ЧИТАЙ НА TVNET: В Каросте люди пришли на выборы впервые за 30 лет

15:10 На избирательный участок в Рижской Государственной 1 гимназии в послеобеденное время голосовать приходят преимущественно семьи с маленькими детьми, в свою очередь на 142-ом участке в доме Конгрессов царит тишина и спокойствие.

14:50 Избиратели продолжают жаловаться, что приходя на участок, обнаруживают, что кто-то уже проголосовал вместо них

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Šīs vēlētājas vietā kāds cits parakstījies, iecirknī Purvciemā. Informēta Drošības policija un CVK. Un šādi gadījumi ir vairāki! #tautaruna pic.twitter.com/YjkXpJuyOq— Jānis Zvērs (@janiszvers) 3 июня 2017 г.

14:46 Среди крупнейших городов Латвии по состоянию на 12 часов дня самыми активными избиратели были в Валмиере, а самая низкая избирательная активность зарегистрирована в Елгаве, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Валмиере в первый час выборов проголосовало 17,62% избирателей, в Вентспилсе - 17,14%, в Резекне - 17,05%, в Даугавпилсе - 16,72%, в Екабпилсе - 16,45%, в Лиепае - 16,42%, в Риге - 15,33%, в Юрмале - 13,89%, а в Елгаве - 13,73%.

Как сообщалось, к 12.00 на выборах самоуправлений в Латвии проголосовали в общей сложности примерно 27,4% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

14:25 Кандидат в мэры Риги от Латвийского объединения регионов Мартыньш Бондарс сообщил на своей странице в Facebook, что сделал свой выбор

Facebook

14:18 Сегодня до 12.00 в Латгале проголосовало 56 867 избирателей или 26,54% от общего числа людей, имеющих право голоса, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Наиболее активными избиратели были в Вилякском крае, где проголосовало 1430 человек или 33,45% от общего числа избирателей. Затем следуют Аглонский и Варкавский края - 32,35% (953) и 32,31% (556) соответственно.

Самая низкая избирательная активность зарегистрирована в Даугавпилсском крае, где проголосовал 3551 человек или 20,81% от общего числа избирателей. Довольно низкой была активность в Резекненском и Краславском краях - 22,82% (5066) и 23,19% (2856) избирателей.

В крупнейшем городе Латгале – Даугавпилсе – к 12 часам дня проголосовало 15046 избирателей (25,73%). В Резекне активность избирателей была высокой – к 12 часам дня участки посетил 6731 избиратель (29,05%).

В этом году в Латгале зарегистрировано 214 299 лиц, имеющих право голоса, что на 18 862 меньше, чем на предыдущих выборах.

14:02 В Земгале средняя явка избирателей сегодня к 12.00 достигла 14,88%, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Кокнеском крае проголосовали 820 из 4291 избирателей, в Рундальском крае - только 304 из 2653.

В Екабпилсе к полудню проголосовали 16,45%, в Елгаве - 13,37% избирателей. Это чуть меньше, чем на предыдущих выборах самоуправлений в 2013 году, когда явка избирателей к 12.00 в этих городах достигла соответственно 16,54% и 14,85%.

Всего же в Земгале с учетом предварительно проголосовавших проголосовали 23,24 % избирателей, больше всего - в Виеситском крае (29,22%), меньше всего - в Рундальском крае (18,13%).

Как сообщалось, к 12.00 на выборах самоуправлений в Латвии проголосовали примерно 27% избирателей.

13:56

Активность избирателей к 12:00

13:55 В сравнении с муниципальными выборами 2013 года, сегодня в первой половине дня активность жителей была немного ниже, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии

13:22 В связи с предвыборными кампаниями, в ходе которых была обнародована лживая информация, председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис сообщил, что после выборов «многим хорошим политикам даже руку не пожмет».

13:10 В Видземе самая высокая явка избирателей пока - в Эрглькском крае (20,99%), самая низкая - в Гулбене (13,08%), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Примерно такая же низкая активность избирателей - в Олайнском крае, где к полудню проголосовали 13,32%, и в Юрмале - 13,89% избирателей.

В Валмиере проголосовали 17,62% избирателей.

К 12.00 в Видземе проголосовали 16,25% имеющих право голоса жителей, это меньше, чем на предыдущих выборах 2013 года, когда к полудню проголосовали 16,34% избирателей.

Общая явка избирателей в Видземе к 12.00 достигла 26,95%.

13:06 В Риге на 7 участке избиратель констатировал, что за него уже проголосовали

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13:03 Государственная полиция сообщила TVNET, что на данный момент в рамках выборов зарегистрировано 9 возможных нарушений, связанные с запрещенной агитацией. Четыре из них констатированы в Рижском регионе.

13:02

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Nobalsoju. Latvieši,jaunieši un visi saņemamies!!! Iecirknis pilns ar svešvalodā runājošiem pensionāriem #velešanas2017— Martins Kalnins (@KalninsMartins) 2 июня 2017 г.

12:58 «Смена существующей в столице власти - возможна!» - сообщила агентству LETA кандидат Новой консервативной партии Юта Стрике, которая проголосовала на 34 избирательном участке в Рижской средней школе им. Вильгельма Оствальда.

Прогнозируя результат своей партии, она сообщила, что он может быть на границе между 10% и 20%

12: 49

55. vēlēšanu iecirknī komisija ar vēlētājiem, Latvijas pilsoņiem, runā arī krieviski. Viss kārtībā, jo #рига taču! #velesanas— Imants Antužāns (@imantsa) 3 июня 2017 г.

12:31 К 12.00 на выборах самоуправлений в Латвии проголосовали примерно 27% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В том числе сегодня до полудня проголосовали 223 тыс. или 15% избирателей, а с учетом досрочно проголосовавших - почти 389 700 или 27% имеющих право голоса жителей.

ЦИК пока обобщила информацию с 942 из 955 избирательных участков.

12:20 Фото: Люди участвуют в голосовании в Рижской плявниекской гимназии























Aizvērt Люди участвуют в голосовании в Рижской плявниекской гимназии Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA Zane Bitere/LETA

















































Aizvērt Рижане участвуют в муниципальных выборах Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET

















































Aizvērt Муниципальные выборы в Кекаве Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA Sintija Zandersone / LETA







12:06 В Рижской анниньмуйжской средней школе размещены два избирательных участка, и одна женщина заполнила бюллетень в своем, 29 избирательном участке, а конверт бросила в другом - в 28 участке. Председатель избирательной комиссии 28 участка Ивар Лочмелис принал, что этот голос засчитан не будет.

11:32 Объединенный список партий «Согласие» и «Честь служить Риге» на муниципальных выборах в Риге получит более 53% голосов избирателей. Такую уверенность мэр Риги Нил Ушаков выразил сегодня, проголосовав на избирательном участке в гимназии им. Наталии Драудзини.

Ушаков, являющийся лидером объединенного списка партий «Согласие» и «Честь служить Риге», сказал журналистам, что сам тоже проголосовал за этот список, который получит на выборах 53%-54% голосов.

11:17 В самоуправлениях должны работать такие депутаты, которые готовы принимать трудные решения, сказал сегодня журналистам президент Латвии Раймонд Вейонис, проголосовав на избирательном участке в Огре.

Вейонис с супругой Иветой Вейоне проголосовали на участке, расположенном недалеко от огрской квартиры, в которой они живут.

Проголосовав, президент отметил, что мы живем в непростое время, поскольку не только правительству, но и самоуправлениям приходится принимать трудные решения, связанные с экономикой.



































Aizvērt Президент Раймонд Вейонис проголосовал на избирательном участке в Огре Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA Edijs Pālēns/LETA







11:10 Утром в день выборов в Екабпилсе у избирательного участка номер 492 было зафиксировано несколько попыток агитации. Об этом свидетель сообщила избирательной комиссии. О произошедшем проинформирована и полиция.

10:58 Председатель Сейма Инара Мурниеце надеется, что избиратели самоуправлений выберут латышские ценности.

Мурниеце сегодня проголосовала на 74-м избирательном участке в Рижской городской Плявниекской гимназии.

10:56 Около 8:30 на перекрестке улиц Пернавас и А.Деглава появились около 30 мотоциклистов, в том числе несколько квадрациклов с флагами Рижсой думы. Почти у всех байкеров были майки с надписями Baiker.lv. Группа мотоциклистов отправилась по ул. Пернавас в направлении улицы Бривибас, после чего повернули на ул. Валмиерас, временно блокировав движение на перекрестке ул. Валмиерас и Пернавас. Затем мотоциклисты выстроились в колонну на ул. Валмиерас и организованно повернули на ул. Таллинас. Примерно пять из них пошли в Рижскую христианскую школу, где оборудован избирательный участок.

10:34 В двух крупнейших городах Курземе - Лиепае и Вентспилсе - активность избирателей пока одинакова - в обоих городах проголосовали по 10,20% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Всего же с учетом досрочно проголосовавших избирателей сегодня до 8.00 в Лиепае проголосовали 4678, в Вентспилсе - 2481 избиратель. Явка избирателей в этих городах пока выше, чем на предыдущих муниципальных выборах в 2013 году.

Самой высокой в Курземе она пока была в Мерсрагском крае, где проголосовали 270 или 19,55% избирателей, самой низкой - в Салдусском крае, где проголосовали 1760 или 8,92% избирателей.



10:22 Сегодня в первый час голосования на муниципальных выборах самыми активными в крупнейших городах Латвии были избиратели в Даугавпилсе, а самыми неактивными - в Елгаве, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Даугавпилсе до 8.00 проголосовали 1,26%, В Екабпилсе - 1,2%, в Резекне - 1,17%, в Валмиере - 1,05%, в Риге - 1,04%, в Юрмале - 0,93%, в Вентспилсе - 0,83%, в Лиепае - 0,8%, в Елгаве - 0,79%.

10:14 Государственная полиция начала два уголовных процесса о клевете на кандидатов в депутаты самоуправления в Алуксне и Балви.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Илзе Юревица, с 31 мая Госполиция зарегистрировала 31 происшествие, связанное с возможными нарушениями на выборах. В основном это нарушения порядка агитации, зарегистрированные вчера, когда вступил в силу запрет на предвыборную агитацию, в Риге и в регионах Латгале.

10:00 Активность избирателей в первый час муниципальных выборов сегодня по сравнению с предыдущими выборами самоуправлений в 2013 году была ниже, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По последним данным, в первый час голосования сегодня проголосовали 1,01%, а на предыдущих выборах - 1,14% избирателей.

9:42 Утром на 45-м избирательном участке в Рижской христианской средней школе несколько агрессивных молодых людей попытались устроить беспорядки.



9.10 Согласно данным с 955 участков, сегодня до 8.00 самой высокой активность избирателей была в Риге, где проголосовали 4 912 или 1,15% избирателей. В Латгале явка избирателей составила 1,07% или 2283, в Видземе - 1,05% или 4154, в Курземе - 0,92% или 1762, в Земгале - 0,91% или 1972 избирателя.

В общей сложности, с учетом избирателей, проголосовавших досрочно, на выборах проголосовали 182 238 избирателей или 12,62% имеющих право голоса жителей.

8:41 В первый час муниципальных выборов сегодня к 8.00 проголосовали 15 063 избирателя или 1,05% имеющих право голоса жителей, свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Избирательные участки открылись для голосования в 7.00. Согласно данным с 954 участков, сегодня до 8.00 самой высокой активность избирателей была в Риге.

8:10 В первый час выборов голосовали в основном избиратели старшего возраста, очередей перед открытием избирательных участков не было. В Елгаве, например, на двух участках за первый час их работы проголосовали уже по 20 человек, в основном пожилые люди.

В Риге на одном из избирательных участков в Ильгюциемсе за первый час голосования тоже проголосовали 20 избирателей старшего поколения.

7:52 На выборы самоуправлений в Латвии в списках избирательных участков зарегистрировано 1,444 млн избирателей.



7:30 Больше всего кандидатов на одно депутатское место претендует в Кекавском крае и Даугавпилсе, меньше всего - в Рундальском крае, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.



7:18 Узнать свой избирательный участок можно в интернете, на сайте Управления по делам гражданства и миграции, или по телефону 67049999!



7:09 Чтобы обеспечить соблюдение принципа честных выборов, Полиция безопасности (ПБ) сегодня будет работать в усиленном режиме. ПБ напоминает, что за умышленные попытки повлиять на выбор избирателей предусмотрена уголовная ответственность. Незаконными считаются насилие, обман, хитрость, угрозы, подкуп и другая противоправная деятельность.

ПБ просит население по телефону 67208964 или по электронной почте dpdd@dp.gov.lv информировать о попытках подкупа или потенциальных противозаконных действиях членов избирательных комиссий.

ПБ напоминает, что в день выборов агитация запрещена.

7:00 По всей Латвии начали работу избирательные участки. В Риге свои двери открыли 158 участков, в Даугавпилсе - 29, в Лиепае - 20.

Напоминаем, сегодня избирательные участки по всей Латвии работают с 7 до 22 часов. Проголосовать можно, предъявив паспорт или ID-карту. Водительское удостоверение на избирательном участке не примут! Голосовать можно один раз и лишь на том участке, на котором вы зарегистрированы.

Обязательно проверьте, что вам выдали комплект бланков всех партий. На каждом бланке должны быть имена и фамилии депутатов. Напротив имени кандидата, которому вы выражаете наибольшую поддержку, можно поставить «+». Также можно вычеркнуть имя и фамилию того кандидата, которого вы не поддерживаете. Бюллетень с партией, за которую вы голосуете, необходимо поместить в конверт. Его следует заклеить и бросить в специальную урну.

Подробнее о процессе голосования можно прочитать здесь:

ЧИТАЙ НА TVNET: Выборы 2017: Как исполнить свой гражданский долг правильно

ЧИТАЙ НА TVNET: Почему нельзя игнорировать выборы и можно ли голосовать «против всех»?

Известно, что за дни предварительного голосования на муниципальных выборах свой голос отдали более 73 тыс. человек, что превышает 5% общего числа избирателей.

































Aizvērt Начинается предварительное голосование на выборах в самоуправления Латвии Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA Ieva Čīka/LETA







Результаты экзит-пола будут обнародованы после закрытия избирательных участков в 22 часа.