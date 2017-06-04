Чёрный пиар как политический инструмент: Лоббирование бизнеса и суп из собачьего мяса

Борьба кандидатов в депутаты за потенциальных избирателей накануне муниципальных выборов была ожесточенной, особенно страсти накалились ближе к финалу — за несколько дней до 3 июня. В предвыборной гонке многие политические партии использовали чёрный пиар на разных уровнях, считает доцент высшей школы Turība Ренате Цане.

Черный пиар в контексте предвыборных кампаний в этом году — это не только тенденциозная, некорректно и поверхностно трактованная, но и зачастую полностью лживая информация, которая распространялась через всевозможные каналы. Черный пиар носит скандальный характер, нередко такая информация не соответствует моральным устоям, поэтому приводит к общественному резонансу, - комментирует доцент.

Говоря о муниципальных выборах, главная цель любого самоуправления — его развитие, в том числе и экономическое.

Именно поэтому центральными темами черного пиара в этом году стали экономические операции и личные кредиты кандидатов в депутаты, их связь с крупными компаниями, чьи интересы могут быть лоббированы в конкретных регионах.

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Каналам распространения черного пиара, по словам Ренате Цане, стало всё, что только возможно — начиная интернетом, и заканчивая бумажками с «компроматом», распечатанными на домашнем принтере. Многие могли обнаружить их под «дворниками» своих автомобилей.

Доцент высшей школы Turība объясняет:

«Компромат» появлялся незадолго до дня голосования, чтобы персона, в чей адрес были выдвинуты обвинения, не успела предоставить опровергающие факты или прояснить ситуацию, объяснить причины, которые, как правило, более чем невинны.

Кроме того, публичные оправдания политика, которого оклеветали, зачастую выглядят еще более непривлекательно нежели сама «компрометирующая информация».

Цане приводит несколько примеров использования такой тактики: «привязанность» Артуса Каиминьша к неуплате налогов и фиктивному трудоустройству; «непонятки» с бизнесом брата кандидата на должность СГД Инги Колеговой; повышенное внимание к расходам и хозяйственной деятельности экс-президента Вайры Вике-Фрейберги.

Однако одним из самых циничных и одновременно наиболее «творческим» примером в латвийской практике, по мнению доцента, является продуманная до мелочей кампания против адвоката Индулиса Балмака, интересы которого, по всей видимости, пересеклись с неким влиятельным и «денежным» оппонентом.

Во время поисков причины для чёрного пиара против Балмака была обнаружена его запись в Twitter, которую он сделал во время своего путешествия по Северной Корее.

В ней адвокат рассказал, что попробовал суп из собачьего мяса. «Твит» был взят за основу продолжительной очерняющей акции.

На протяжении нескольких месяцев люди, одетые в костюмы собак, с плакатами, на которых были нанесены кровавые изображения, проводили пикеты у офиса Балмака. Кроме того, была приобретена дорогая видеореклама, призванная демонстрировать очерняющие видеоклипы.

Конечно, ни одно агентство, которое занимается общественными отношениями, никогда публично не будет предлагать услуги «очернения». Однако Ренате Цане уверена —

чёрный пиар входит в список услуг, которые за внушительные гонорары готовы оказать некоторые агентства и профессиональные рекламщики.

Доцент убеждена, «очернение» - одна из самых дорогих услуг на рынке общественных отношений.

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