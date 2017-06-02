В Резекне, возможно, произошел подкуп избирателей

Сегодня в Резекне на 251-м избирательном участке, возможно, произошел подкуп избирателей, сообщила агентству ЛЕТА председатель Резекненской избирательной комиссии Диана Пирошкина.

На этом участке члены избирательной комиссии заметили трех нетрезвых мужчин, которые, проголосовав, вышли из помещения участка и, позвонив по мобильному телефону, стали ждать кого-то с оставшимися бюллетенями. После встречи с этим человеком примерно в 14.00 они разошлись.

Члены избирательной комиссии допускают, что во время этой встречи человек мог рассчитаться с этими избирателями за заказанное им голосование.

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Об произошедшем извещена Полиция безопасности.

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