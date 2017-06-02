ПБ начала два уголовных процесса о подкупе избирателей на муниципальных выборах

Полиция безопасности (ПБ) начала два уголовных процесса о сознательном препятствовании свободному волеизъявлению избирателей, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

Уголовные процессы начаты о возможных преступных деяниях в связи с назначенными на 3 июня выборами местных самоуправлений.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

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ПБ напоминает, что в предвыборные дни и в день выборов, 3 июня, работает в усиленном режиме.

За умышленные попытки повлиять на выбор избирателей предусмотрена уголовная ответственность. Незаконными считаются насилие, обман, хитрость, угрозы, подкуп и другая противоправная деятельность.

ПБ просит жителей в любое время суток информировать о попытках подкупа или потенциальных противозаконных действиях членов избирательных комиссий по телефону 67208964 или по электронной почте «dpdd@dp.gov.lv» .

ПБ напоминает, что в день выборов и накануне предвыборная агитация запрещена.

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