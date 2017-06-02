Приостановлена деятельность партии «За независимую Латвию!»

Vislatvijas Sociāldemokrātu kustības (partijas)
 

Vislatvijas Sociāldemokrātu kustības (partijas). Фото: Sintija Zandersone / LETA

Вступило в силу решение о приостановлении на два месяца деятельности баллотирующейся на муниципальных выборах политической партии «Вселатвийское соцаил-демократическое движение «За независимую Латвию!«».

Департамент Верховного суда (ВС) по гражданским делам рассмотрел кассационную жалобу этой партии на приговор Рижского окружного суда от 15 февраля по иску Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией к партии о приостановлении ее деятельности.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь ВС Байба Катая, ВС отказал в возбуждении кассационного судопроизводства. Решение ВС обжалованию не подлежит.

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Таким образом, приговор Рижского окружного суда вступил в силу.

Как сказал агентству ЛЕТА представитель партии Янис Кузинс, партия считает это политическим сведением счетов.

По списку партии «За независимую Латвию!» в числе 50 кандидатов в депутаты баллотируются председатель правления АО «Marika», владелец «Pik 100 FM» Юрий Журавлев, экономист Эйнар Граудиньш, фотограф Эдвин Пуке. Партия баллотируется в двух самоуправлениях - в Рижскую думу и в Юрмальскую думу

Несмотря на то, что деятельность политической партии «Вселатвийское социал-демократическое движение «За независимую Латвию!«» приостановлена на два месяца, заявленные ею списки кандидатов в депутаты смогут участвовать в выборах самоуправлений в Риге и Юрмале.

Как пояснила агентству ЛЕТА представитель Центризбиркома (ЦИК) Кристине Берзиня, закон прямо не устанавливает, как действовать в такой ситуации. Однако списки кандидатов поданы и зарегистрированы согласно закону, поэтому могут участвовать в выборах. Список кандидатов - не то же самое, что партия, подчеркнула она.

Ситуация не стандартная, отметила Берзиня. ЦИК пока не получила решение Верховного суда, а если получит, то созовет заседание и поступит в соответствии с указаниями суда.

Если кто-то из кандидатов из списка этой партии будет выбран в гордуму Риги или Юрмалы, он получит полноправный депутатский мандат.

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