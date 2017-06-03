Полиция начала уголовные процессы о клевете на кандидатов в депутаты

Государственная полиция начала два уголовных процесса о клевете на кандидатов в депутаты самоуправления в Алуксне и Балви.

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Илзе Юревица, с 31 мая Госполиция зарегистрировала 31 происшествие, связанное с возможными нарушениями на выборах. В основном это нарушения порядка агитации, зарегистрированные вчера, когда вступил в силу запрет на предвыборную агитацию, в Риге и в регионах Латгале.

В нескольких случаях по этим нарушениям начато административное делопроизводство.

Реклама

Оба начатых Госполицией уголовных процесса о клевете на кандидатов в депутаты самоуправления в Алуксне и Балви связаны с распространением в общественных местах плакатов с клеветнической информацией.

В целом же ситуация с проведением выборов спокойная, отмечает Госполиция.

Как сообщалось, в день выборов агитация запрещена. О нарушениях этого запрета жителей просят сообщать в Госполицию или в муниципальную полицию.

Еще по этой теме