Вейонис: нужны депутаты, готовые принимать трудные решения

В самоуправлениях должны работать такие депутаты, которые готовы принимать трудные решения, сказал сегодня журналистам президент Латвии Раймонд Вейонис, проголосовав на избирательном участке в Огре.

Вейонис с супругой Иветой Вейоне проголосовали на участке, расположенном недалеко от огрской квартиры, в которой они живут.

Проголосовав, президент отметил, что мы живем в непростое время, поскольку не только правительству, но и самоуправлениям приходится принимать трудные решения, связанные с экономикой.

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«Поэтому в самоуправлениях должны работать такие депутаты, которые готовы принимать трудные решения.

Самоуправления должны также теснее работать с правительством, особенно в принятии решений о налоговой политике»,

- сказал он.

Президент пожелал избирателям быть активными на выборах, «ибо только мы можем определить, кто будет принимать решения в последующие четыре года. У нас есть право и обязанность участвовать в выборах, есть возможность выбирать. Это демократия».

Результаты муниципальных выборов будут зависеть от активности избирателей, подчеркнул он.

Сегодня в Латвии проходят выборы местных самоуправлений.

Голосование продлится с 7.00 до 22.00.

Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 119 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.



































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