Ушаков считает, что его список получит больше 53% голосов

Объединенный список партий «Согласие» и «Честь служить Риге» на муниципальных выборах в Риге получит более 53% голосов избирателей. Такую уверенность мэр Риги Нил Ушаков выразил сегодня, проголосовав на избирательном участке в гимназии им. Наталии Драудзини.
Ушаков, являющийся лидером объединенного списка партий «Согласие» и «Честь служить Риге», сказал журналистам, что сам тоже проголосовал за этот список, который получит на выборах 53%-54% голосов.
Сегодня в Латвии проходят выборы местных самоуправлений.
Голосование продлится с 7.00 до 22.00.Еще по этой теме