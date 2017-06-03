Ушаков считает, что его список получит больше 53% голосов

Объединенный список партий «Согласие» и «Честь служить Риге» на муниципальных выборах в Риге получит более 53% голосов избирателей. Такую уверенность мэр Риги Нил Ушаков выразил сегодня, проголосовав на избирательном участке в гимназии им. Наталии Драудзини.

Ушаков, являющийся лидером объединенного списка партий «Согласие» и «Честь служить Риге», сказал журналистам, что сам тоже проголосовал за этот список, который получит на выборах 53%-54% голосов.

Сегодня в Латвии проходят выборы местных самоуправлений.

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Голосование продлится с 7.00 до 22.00.

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