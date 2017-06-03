Иябс: борьба за власть в Риге стала куда более агрессивной

Politologs Ivars Ījabs
 

Politologs Ivars Ījabs. Фото: Ieva Lūka / LETA

Борьба за власть в Риге стала куда более агрессивной, чем на прошлых муниципальных выборах, сказал агентству ЛЕТА политолог Ивар Иябс.

Более высокая активность избирателей по сравнению с выборами 2013 года объясняется большим числом избирателей в столице, полагает Иябс.

«Надо смотреть, какую долю прироста избирательной активности дает Рига. В Риге, как мы видим, борьба стала куда более агрессивной, чем четыре года назад. Сильная конфронтация людей обычно привклекает», - говорит политолог.

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По его прогнозам, в этом году на муниципальных выборах проголосует около 50% жителей, тогда как четыре года назад свой политический выбор сделало менее половины людей, имеющих право голоса. Основанием для подобных прогнозов служит тот факт, что к 12 часам дня проголосовало более 27% избирателей.

Рижане участвуют в муниципальных выборах

Фото: Рижане участвуют в муниципальных выборах0

Пока рано судить о том, изменит ли возросшая активность избирателей текущую политическую картину или распределение сил, считает он.

«В целом ряде самоуправлений есть люди, желающие свергнуть нынешнюю власть и они выступают с альтернативными предложениями, которые могут быть интересны избирателям. В Риге другая история, поскольку выборы в столице многие воспринимают как подготовку к выборам в Сейм», - говорит Иябс.

Как сообщалось, в этом году к 12 часам дня проголосовало 27,36% жителей, имеющих право голоса, тогда как в 2013 году - 25,5%.

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