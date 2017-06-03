Кучинскис: избиратели больше не ведутся на популистские обещания

Избирательная кампания этого года отличается более «безжалостными обещаниями», но люди на них особо не ведутся, считает премьер-министр Марис Кучинскис.

Премьер проголосовал с самого утра, поскольку это было «главным делом на сегодня». Кучинскис голосовал в Ерцени, Стренчский край.

Глава правительства считает, что активность избирателей является определяющей. Говоря об активности избирателей в первой половине дня, он отметил, что ожидал большего. В этом году, по его прогнозам, явка будет примерно такой же, как и на прошлых выборах.

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В этом году предвыборная кампания выделялась более «безжалостными обещаниями», чем в предыдущие годы, считает премьер и связывает это с волной популизма в мире. «Я думаю, наши люди больше на это не ведутся», - подчеркнул премьер.

Кучинскис считает, что во время муниципальных выборов оцениваются конкретные люди и их дела. Премьер также упомянул «очень агрессивную очерняющую кампанию» в Лиепае и Валмиере.

Сегодня в Латвии проходят выборы местных самоуправлений. Голосование продлится с 7.00 до 22.00.

Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 119 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.

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