KNAB проверит публикации о результатах опроса избирателей

Логотип KNAB
 

Логотип KNAB. Фото: Edijs Pālens / LETA

Госполиция и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в рамках своей компетенции проверят действия портала «Nasha.lv», который в день выборов еще до закрытия избирательных участков опубликовал результаты вроде бы состоявшегося опроса избирателей, выяснило агентство ЛЕТА в правоохранительных органах.

Портал указывает, что опрос был проведен около избирательных участков в Даугавпилсе, где сделанным выбором интересовались у уже проголосовавших людей.

По наблюдениям агентства ЛЕТА, около некоторых избирательных участков в Даугавпилсе были замечены люди, проводившие опрос. Это было с утра, и они успели опросить незначительное число избирателей.

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В день выборов, а также в день, предшествующий выборам, размещение материалов предвыборной агитации запрещено в электронных СМИ, радиопрограммах и передачах, публичном внешнем и внутреннем пространстве, в печатных изданиях, в государственных учреждениях и обществах с капиталом государства, а также учреждениях или обществах с капиталом аффилированных публичных лиц, если доля государства в капитале превышает 50%.

Кроме того, запрещена агитация в виде оплаченной услуги в публичных средствах электронной связи, в том числе в интернете.

Как сообщалось, Латвийское телевидение (ЛТВ), национальное информационное агентство ЛЕТА и Рижский университет им. П. Страдиньша (РУС) сегодня проведут в крупнейших городах Латвии опросы избирателей на выходе с избирательных участков.

Методологическую поддержку в проведении опросов оказывает центр социологических и маркетинговых исследований SKDS.

В ходе опроса у избирательных участков по принципу случайного отбора с соблюдением анонимности будут опрошены более 7500 (2200 в Риге и свыше 800 в других городах) уже проголосовавших избирателей. Опрос будет проводиться более чем у 80 избирательных участков в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне, Вентспилсе и Валмиере.

Полученные результаты дадут достоверное представление об ожидаемых итогах выборов. Они будут объявлены после закрытия избирательных участков.

Официальные результаты выборов подведет Центральная избирательная комиссия.


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