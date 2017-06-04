Опрос избирателей: Согласие» и «Честь служить Латвии» - 42,9%

 

Фото: TVNET

 

На Рижских выборах в самоуправление партия «Согласие» и партия «Честь служить Латвии» (GKR) получили 42,9% голосов, в свою очередь остальные партии не превысили 5% барьер.

Латвийская ассоциация регионов (LRA) и партия «Для развития Латвии» (LA) 17.01%, Новая Консервативная партия 13,57%, «Единство» 9,57%, в свою очередь Национальное объединение «Все для Латвии!»-"Тевземей ун ВЛ-ТБ/ДННЛ 8,26%.

Остальные партии не превысили 5% барьер.

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Союз зелёных и крестьян 3,19% голосов, «KPV LV» - 1,69%, «За независимую Латвию!» - 1,25%,»От сердца – Латвии»– 1,19%, «Партия действия» – 0,75%, Социал-демократическая рабочая партия – 0,63% .

Опрос информирует, что большое количество избирателей отказались открывать свой голос.

В Вентспилсе большую часть голосов избиратели отдали Айвару Лембергу партии «Латвии и Вентспилсу» - 60%.

В Даугавпилсе на выборах в самоуправление большую поддержку получила партия «Латгальская партия» и Янис Лачплесис - 29,88% голосов

В Валмиере более половины избирательских голосов получила партия «Валмиере и Видземе» - 56,12%

В Резекне больше половины голосов получила партия, которая уже восемь лет находится у власти «Saskaņa» и ее лидер Александр Барташевич - 54,02% голосов.

В Елгаве большее количество голосов получила партия «Союз зеленых и крестьян» (ZZS), за которую проголосовали 45,45% избирателей.

В Юрмале больше всего голосов получила партия «Союз зеленых и крестьян» - 36,66% голосов

В Лиепае больше всего голосов получил Улдис Сеска - 42,43% a


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