Социолог: избиратели поняли, что необходимо их участие для достижения перемен

 

Фото: Kaspars Meinerts / TVNET

Избиратели на этих выборах поняли, что необходимо их участие, чтобы можно было что-то изменить, сказала агентству ЛЕТА директор учебной программы «Социальная работа» факультета социальных наук Латвийского университета Лига Раснача.

Повышение активности избирателей по сравнению с выборами 2013 года связано с тем, что люди больше внимания уделяют политическим процессам, считает она. «Если бы царили настроения, что мы ничего не можем, не было бы и такой явки. Люди больше внимания уделяют политическим процессам. Они понимают, что необходимо их участие, чтобы добиться каких-то перемен», - сказала Раснача.

По ее мнению, на этих выборах агитация в СМИ, в том числе в соцсетях, была более активной и мобилизующей, особенно в Риге. И в предвыборной агитации именно СМИ сыграли решающую роль.

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По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в этом году на выборах в самоуправления в целом проголосует больше жителей,

чем в 2013 году.

В 2013 году в выборах приняло участие 685 890 человек или 45,99% от общего числа жителей, имеющих право голоса. На проходящих выборах в самоуправления до 20.00 уже проголосовало 676 812 или 46,88% от всего числа избирателей. ЦИК еще обобщает данные, кроме того, избирательные участки открыты до 22.00.

Сегодня в Латвии проходят выборы в местные самоуправления. Голосование продлится с 7.00 до 22.00.

Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 119 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.


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