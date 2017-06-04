Опрос избирателей: блок Ушакова и Америкса, возможно, утратит большинство в Рижской думе

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Объединенный список «Согласия» и партии «Честь служить Риге», возможно, утратит большинство в Рижской думе - по данным опросов избирателей, за него прологосовали

42,9% опрошенных, что позволит получить этому блоку 29 мандатов из 60 в Рижской думе.

Опросы избирателей у участков проводили Латвийское телевидение, национальное информационное агентство ЛЕТА и Рижский университет Страдиньша.

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На прошлых выборахх за блок Нила Ушакова и Андриса Америкса проголосовали 58,54% избирателей.

Второй самой популярной политической силой в Риге был совместный список Латвийского объединения регионов и партии «Для развития Латвии» во главе с Мартиньшем Бондарсом - по данным опросов избирателей, за него проголосовали 17,01% рижан. Третье место заняла Новая консервативная партия - 13,57% голосов.

«Единство» набрало 9,57% голосов, «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ - 8,26%.

По данным опросов избирателей, в Рижскую думу не пройдут Союз «зеленых» и крестьян (3,19% голосов), партия Артуса Кайминьша «KPV.LV» (1,69%), «No sirds Latvijai» (1,19%).

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