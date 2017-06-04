Опросы избирателей: на выборах в Юрмале лидирует Трукснис

Gatis Truksnis
 

Gatis Truksnis. Фото: Zane Bitere/LETA

По данным опросов избирателей у выхода с избирательных участков, в Юрмале на выборах самоуправлений больше всего голосов набрал Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) -

36,66% голосов. Лидером списка является бывший мэр города Гатис Трукснис.

Далее следовал объединенный список «Тебе, Юрмала!» и Новой консервативной партии, за который в Юрмале проголосовали 19,77% избирателей. За национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ отдали свои голоса 15,16% опрошенных. Также 5%-ный барьер преодолело в Юрмале «Согласие», за которое проголосовали 13,44% избирателей, а «Единство» близко к пятипроцентному барьеру - 4,99% голосов.

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Опросы избирателей у участков проводили Латвийское телевидение, национальное информационное агентство ЛЕТА и Рижский университет Страдиньша.


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