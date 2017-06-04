Цимдарс: уровень «страстей» в процессе выборов был высок

Как обычно на выборах самоуправлений, уровень «страстей» и в этот раз был высок, заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс.

Он указал на множество случаев, когда между избирателями, членами избирательных комиссий и наблюдателями вспыхивали конфликты. Все эти разногласия разрешены, добавил глава ЦИК.

Была получена одна письменная жалоба. Большинство выбрало вместо официальных жалоб делиться пережитым в социальных сетях, сказал Цимдарс.

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Пока не получено жалоб, которые позволили бы сомневаться в законности проведения выборов в каком-либо из самоуправлений. Впереди еще подсчет голосов и возможное рассмотрение жалоб в местных избирательных комиссиях.

Цимдарс добавил, что больше всего звонков поступило от людей, которые хотели выяснить свой избирательный участок.