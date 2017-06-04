В Юрмале предстоят тяжелые переговоры о коалиции

Союз «зеленых» и крестьян (СЗК), список которого возглавляет в Юрмале Гатис Трукснис, на этих выборах значительно потерял поддержку избирателей, свидетельствуют обобщенные Центральной избирательной комиссией предварительные итоги голосования.

За СЗК в Юрмале проголосовали 30,77% избирателей по сравнению с 35,85% четыре года назад.

Объединенный список «Тебе, Юрмала!» и Новой консервативной партии набрал 21,28% голосов избирателей. За «Согласие» проголосовали 18,32%, за национальное объединение «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ отдали свои голоса 10,61%.

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«Единство» набрало в Юрмале 3,66% голосов по сравнению с 8,78% на прошлых выборах.

Малым партиям хватит мандатов, чтобы не допустить возвращения Труксниса в кресло мэра, но это потребует сотрудничества национального объединения и «Согласия» в рамках одной коалиции.

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