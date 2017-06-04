В Даугавпилсе власть разделят три партии

В Даугавпилсскую думу прошли только три партии, и для создания правящей коалиции потребуется соглашение двух из них.

Как свидетельствуют обобщенные Центральной избирательной комиссией предварительные итоги выборов, с минимальным перевесом в городе победила «Латгальская партия», которая получила на 113 голосов больше, чем «Согласие».

За «Латгальскую партию», которую представляет нынешний мэр Янис Лачплесис, проголосовали 28,57% жителей города, а за «Согласие», список которого возглавляет депутат Сейма Андрей Элксниньш, - 28,16%.

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За «Нашу партию» Рихарда Эйгимса отдали голоса 19,34% избирателей.

Во втором по величине городе Латвии из 58 483 обладающих правом голоса проголосовали 27 679 или 47,33%.

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