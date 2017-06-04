Выборы-2017: «Согласие»/ЧСР побеждают в Риге, но теряют часть мандатов

Согласно результатам подсчета голосов на большей части избирательных участков в Риге, объединенный список «Согласия»/«Честь служить Риге» (ЧСР) сохранил большинство в столичной думе, но потерял часть мандатов, свидетельствуют новейшие данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам подсчета примерно 84% голосов избирателей (138 из 158 участков), «Согласие»/ЧСР набрало 51,82% голосов и может получить в новой думе 33 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов, сообщает агентство ЛЕТА.





























Aizvērt Представители партии "Согласие" ждут результатов голосования Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Также в Рижскую думу прошли кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», набравшего 13,33% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,18% голосов, нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,02% и «Единства» - 6,12%.

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ЛОР/«Для развития Латвии» может получить девять мандатов, НКП- восемь, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, «Единство» - четыре.

Остальные партии пока пятипроцентного барьера не преодолели. Первым за чертой остался Союз «зеленых» и крестьян, набравший в Риге всего 3,23% голосов избирателей.































































Aizvērt Вечеринки партий... Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET

















































Aizvērt Рижане участвуют в муниципальных выборах Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET





















































Aizvērt Новая консервативная партия поет гимн у памятника Свободы Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA Evija Trifanova/LETA







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